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Когда восстановят воинский мемориал в Архангельске?
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Когда восстановят воинский мемориал в Архангельске? 

АиФ Архангельск 28 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
На Вологодском кладбище, на воинском мемориале, где похоронено более 1400 погибших в годы Великой Отечественной войны, полный раздрай. Там валяются доски, перевёрнутые бетонные чаши, разрыты траншеи. Будут ли там наводить порядок?
А. Лосев, Архангельск
Мы съездили на Вологодское кладбище и поговорили с представителем компании «Север», она занимается благоустройством, Евлампием Юрьевым.
«Вокруг мемориала будет ограждение, сейчас мы устанавливаем для этого бетонные блоки, — сообщил подрядчик. — Уже установили 40, осталось 17. Кроме того, на мемориале мы обновим бордюрный камень, а тротуарную плитку заложили ещё в ноябре. В конце апреля работы закончим».
К 9 мая на мемориале будет чисто и красиво.
АиФ Архангельск: последние новости
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