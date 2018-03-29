Когда восстановят воинский мемориал в Архангельске?

На Вологодском кладбище, на воинском мемориале, где похоронено более 1400 погибших в годы Великой Отечественной войны, полный раздрай. Там валяются доски, перевёрнутые бетонные чаши, разрыты траншеи. Будут ли там наводить порядок?

Мы съездили на Вологодское кладбище и поговорили с представителем компании «Север», она занимается благоустройством, Евлампием Юрьевым.

«Вокруг мемориала будет ограждение, сейчас мы устанавливаем для этого бетонные блоки, — сообщил подрядчик. — Уже установили 40, осталось 17. Кроме того, на мемориале мы обновим бордюрный камень, а тротуарную плитку заложили ещё в ноябре. В конце апреля работы закончим».

К 9 мая на мемориале будет чисто и красиво.