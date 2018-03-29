Учителям ОБЖ показали, как работает единая служба экстренных вызовов

Чтобы вызвать скорую помощь, полицию или газовую службу одновременно не нужно звонить по трём номерам. Достаточно набрать один — 112. Как работает единая Служба экстренных вызовов, показали преподавателям ОБЖ. Полученную информацию они передадут своим ученикам.

Это не просто автомобиль, это мини лаборатория. Единственная в Калининградской области . Машина оснащена датчиками, которые на расстоянии 100 метров могут определить, от какого объекта исходит радиация. Информация сразу же появляется у оператора на мониторе, и если уровень превышен допустимого, то сообщение идет в службу 112.

Михаил Немтинов, начальник подвижной химико-радиометрической лаборатории:

— Идёт превышение радиационного фона, идёт облако. На улицу не выходить, закрыть все двери и окна и находиться дома и ждать дальнейших указаний по СМИ.

В Регионе обстановка с радиацией благоприятная, поэтому волноваться не стоит. Но знать, как действовать в случае непредвиденной ситуации-обязаны все.

Олег Полищук , начальник ГБУ Калининградской области Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны:

— Учителя ОБЖ стоят на первом этапе подготовки наших детей к реалиям нашей жизни, поэтому мы считаем своим долгом как раз вывести преподавание на другой уровень, довести им о том, что имеется на сегодняшний день на вооружении, чем мы пользуемся

В службе 112 одновременно работают 13 операторов. В день поступает около 2000 вызовов. Больше всего в пятницу и субботу. Звонят и участники ДТП, и жертвы карманников, и те, кто застрял в лифте или потерял ключи. Помогают всем.

— По номеру 112, который мы видели, мы будем рассказывать всем детям, это не важно, что будет, урок ОБЖ или классный час, но это будет с 1 класса, такие занятия мы проводим, в том числе с классными руководителями

Ещё педагогам предстоит пройти курсы оказания первой медицинской помощи. Информацию, которую узнали на курсах, расскажут не только детям, но и коллегам.