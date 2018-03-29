В Волгограде котельная сможет автоматически контролировать качество воды

Автоматическую установку контроля качества теплоносителя запустили на новой котельной в поселке Заря Красноармейского района Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», технология, используемая компанией, не имеет аналогов в областном центре. Через автоматическую установку непрерывно циркулирует вода. В заданное время она сама анализирует воду по таким показателям, как содержание кислорода, жесткость и кислотность. Оборудование может передавать данные в лабораторию Центра химического надзора «Концессий теплоснабжения» в режиме онлайн.

«Особенностью котельной является ее полная автоматизация, что позволяет ей работать без персонала», — отметил директор «Концессий теплоснабжения» Эдуард Шпаковский.

Напомним, что котельную построили в 2017 году. Она снабжает теплом три многоэтажки, десять частных домов и детский сад.