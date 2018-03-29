Местные власти будут определять требования к заявлениям для получения госуслуг в электронной форме

Органы местного самоуправления получат возможность определять требования к заявлениям для получения гражданами госуслуг в электронной форме. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 29 марта.

Действующее законодательство устанавливает требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которые предъявляются в федеральных округах.

Исправить пробелы в законодательстве предложили депутаты Тюменской областной думы, а коллеги в Госдуме их поддержали.