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Местные власти будут определять требования к заявлениям для получения госуслуг в электронной форме
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Местные власти будут определять требования к заявлениям для получения госуслуг в электронной форме 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Органы местного самоуправления получат возможность определять требования к заявлениям для получения гражданами госуслуг в электронной форме. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 29 марта.
Действующее законодательство устанавливает требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которые предъявляются в федеральных округах.
Исправить пробелы в законодательстве предложили депутаты Тюменской областной думы, а коллеги в Госдуме их поддержали.
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