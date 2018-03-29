Аллея нобелевских лауреатов обойдется городскому бюджету в 2,8 млн рублей 

Работы по ее обустройству должны завершиться к середине лета. В Воронеже начали поиск подрядчика для создания Аллеи нобелевских лауреатов рядом с главным корпусом ВГУ. Стоимость работ оценили в 2,8 млн рублей. Аукцион состоится в пятницу, 13 апреля. Аллея появится рядом с Университетской площадью, по соседству с домами по адресу Плехановская, 2 и Володарского, 37а. Там разобью сквер с аллеей, газонами и цветниками. На аллее установят бюсты писателя Ивана Бунина и физиков Павла Черенкова и Николая Басова. Средства на обустройство аллеи выделят из городского бюджета. Работы планируется завершить до 15 июля 2018 года. О том, что рядом с главным корпусом ВГУ появится Аллея нобелевских лауреатов стало известно в начале января 2018 года. Елена Гончарова