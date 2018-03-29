ГД не признала действия Горбачева и Ельцина по распаду СССР антинародными

"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, основываясь на принципе установления исторической справедливости, заявляет, что необходимо на государственном уровне дать оценку итогам политической деятельности президента СССР М. С. Горбачева и первого президента РФ Б. Н. Ельцина, признав деструктивный и антинародный характер этой деятельности", — говорится в тексте постановления фракции ЛДПР.

По мнению либерал-демократов, негативная политика «перестройки» и «ельцинских реформ» «ухудшила как ситуацию внутри страны, так и положение нашего государства на международной арене», поэтому парламентарии предложили Госдуме призвать «помнить уроки истории» и указать «на необходимость проведения в дальнейшем грамотной и продуманной политики с тем, чтобы не повторять ошибок прошлого и обеспечить стабильное и последовательное развитие России ».

В заключении профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту отмечается, что он, «разделяя чувство сожаления авторов проекта», «не считает возможным поддержать представленную инициативу». Как отмечается в документе комитета, текст заявления не содержит конкретных фактов принятия Горбачевым и Ельциным «персональных решений, совершения ими действий, повлекших указанные негативные явления, и каких-либо подтверждений тому, что драматичные процессы того времени были результатом их деятельности».

"Исходя из вышеизложенного и с учетом предписаний статьи 103 Конституции Российской Федерации и статьи 93 регламента Государственной Думы, комитет по контролю и регламенту не поддерживает проект постановления и предлагает Государственной Думе его отклонить", — говорится в заключении комитета.