Грядущий паводок потребует от всех профильных служб региона повышенной мобилизации. По данным метеорологов, паводок-2018 будет активным и сложным для всех. Всего в зоне подтопления могут оказаться 76 населенных пунктов, где проживают почти 12 тысяч человек.
И одной из ключевых на заседании правительства стала тема безаварийного прохождения паводковых вод по территории области. Особое внимание, по словам руководителя области, необходимо уделить защите от последствий паводка бесхозных ГТС в 14-ти районах.
-Средства на эти цели в резервном фонде Правительства области предусмотрены. Они должны расходоваться с максимальной эффективностью, — заявил губернатор. — Алгоритм действий в период паводка проработан. Теперь всё зависит от дисциплины и ответственности на местах — в муниципалитетах, подразделениях МЧС, в областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главное — это транспортная доступность населенных пунктов и безопасность людей, создание для них комфортных условий в пунктах временного размещения. Масштабы паводка — серьезные, поэтому, полная боевая готовность, — подчеркнул Валерий Радаев. Как сообщил на заседании правительства зампред Александр Буренин, активное снеготаяние прогнозируется в области в первой декаде апреля. С высокой вероятностью в зоне возможного подтопления могут оказаться территории 7 районов.