Активное снеготаяние прогнозируется в области в первой декаде апреля

Грядущий паводок потребует от всех профильных служб региона повышенной мобилизации. По данным метеорологов, паводок-2018 будет активным и сложным для всех. Всего в зоне подтопления могут оказаться 76 населенных пунктов, где проживают почти 12 тысяч человек.

И одной из ключевых на заседании правительства стала тема безаварийного прохождения паводковых вод по территории области. Особое внимание, по словам руководителя области, необходимо уделить защите от последствий паводка бесхозных ГТС в 14-ти районах.