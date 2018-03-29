8 вещей, которые нужно сделать в Монако, когда купаться еще холодно

Весной в Монако хорошо. Даже в феврале, пока в Москве лежат непоколебимые сугробы, в Монте-Карло цветут сады и светит солнце. Поразительно, но факт: в государстве размером 2 квадратных километра турист не рискует умереть со скуки, потому что интересных занятий здесь более чем достаточно.

Полетать на вертолете

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee)

23 Фев 2018 в 11:29 PST Эффектнее всего Монако смотрится с высоты. Особенно — с высоты птичьего полета. Если уж вы решились отправиться в одну из самых дорогих стран мира, не экономьте на трансфере из аэропорта Ниццы , куда вас доставит прямой рейс из Москвы, и возьмите… нет, не такси. Вертолет. За 200 евро и 7 минут маневренный красавчик с панорамными окнами перенесет вас из Франции в соседнее княжество. По дороге вам откроется вид не только на водную гладь Средиземного моря, но и на само Монако: с вертолета карликовое государство видно как на ладони. Заранее настройте ваши камеры: фотографии получаются очень эффектные, даже если вы снимаете на телефон.

Сыграть в казино

Монако — территория казино. Тот печальный факт, что просадить астрономическую сумму здесь куда более вероятно, чем ее выиграть, нисколько не останавливает богатых туристов с толстым кошельком. Поэтому вечерами жизнь в казино района Монте-Карло бурлит: дамы в роскошных платьях и бриллиантах, мужчины в дорогих костюмах (и на Порше). Если вы не азартный человек и не планируете потратить на развлечения бюджет небольшого африканского государства, то хотя бы сходите в казино на экскурсию. Днем в здание главного игрального заведения Монако вполне можно проникнуть в джинсах, чем и пользуются любопытствующие туристы. Интерьеры казино поражают воображение, а от количества золота на стенах и потолках начинают слезиться глаза. В общем, здесь вы узнаете, что такое настоящая роскошь.

Выбрать отель по вкусу

Несмотря на то, что территория Монако — самая маленькая в Европе после Ватикана , отель здесь можно найти практически любой (разве что очень дешевый нельзя). Чем ниже сезон, тем больше выбор: летом, даже с учетом невероятного изобилия, свободные номера придется еще поискать. Тем, кто настроен на роскошь, лучше всего присмотреться к отелю Hermitage: удобная локация, дворцовые интерьеры и персонал, готовый буквально предугадывать желания гостей. Гостиница в большом почете у русских туристов, которые не представляют своей жизни без приставки luxary.

Если вы не стремитесь каждый вечер выгуливать дизайнерские платья с треном, присмотритесь к более демократичному Monte Carlo Bay Hotel & Resort. Отель находится на условном для Монако отдалении от центра, зато здесь тихо и спокойно. Да и в номерах обошлось без мебели из дворца: все устроено современно и лаконично. Просите комнату с видом на море: фееричные рассветы и закаты вам гарантированы.

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee)

23 Фев 2018 в 8:49 PST Исследовать Старый город

В низкий сезон у вас будет возможность сделать это относительно спокойно, в не в толпе китайских туристов. Исторический центр Монако находится на холме, и проще всего подняться сюда на автобусе (например, №6). Обойти Старый город можно часа за 4 неспешным шагом, заглядывая в музеи и парки. Обязательно прогуляйтесь по саду Jardin Saint Martin: отсюда открывается фантастический вид на море.

Если любите рыбок, зайдите в местный океанариум. Если не любите, все равно зайдите: внутри здание напоминает настоящий дворец — торжественный и монументальный. Есть в Монако и свой зоопарк. В низкий сезон посетители не слишком жалую зверушек своим вниманием, поэтому у вас будут все шансы сфотографировать павлина с расстояния нескольких сантиметров.

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee)

26 Фев 2018 в 12:07 PST Найдется музей по вкусу и для любителей автомобилей: коллекция старинных автомобилей принца Ренье III действительно впечатляет. А вот в Княжеский дворец можно попасть только с конца марта, так что, если приедете в Монако в другое время, придется довольствоваться видом снаружи.

Кстати, в Монако абсолютно безопасно гулять в любое время суток. Камеры здесь установлены прямо на улице, поэтому можете быть уверены в том, что вам ничего не грозит. Отличный шанс отдохнуть от сумасшедшего ритма большого города, который всегда держит нас в напряжении.

Купить сыр и вино

При всем высоком градусе пафоса, в Монако есть супермаркеты с вменяемыми ценами и отличным выбором. Один из них, Casino на набережной, работает даже в воскресенье. Для человека, измученного санкциями, это место похоже на рай: стеллажи французского вина и сыр любой степени твердости, который так и просится в ваш чемодан. Не отказывайте себе в удовольствии, но помните про перевес (и баланс зарплатной карты).

Сходить в спа Даже если вы едете в Монако в сезон холодного моря, все равно захватите с собой купальные принадлежности. Хороший бассейн найдется практически в любом отеле княжества, но если вам этого мало, отправляйтесь в Thermes Marins de Monte-Carlo. Здесь вполне можно провести целый день: массаж, бассейн с морской водой, джакузи с видом на марину, сауна, хаммам и даже бистро для тех, кто нуждается в гастрономических радостях. Кстати, дальше о них.

Получить гастрономический оргазм

Неважно, с кем вы путешествуете, хоть в гордом одиночестве, ужин с фуа-гра, вином и стейком прожарки medium — абсолютный must для Монако. Вкусно поесть — хорошая идея в любое время года, но летом нас чуть больше занимают мысли о фигуре, да и на смену вину как-то незаметно приходит Апероль со льдом. Поэтому все сытное и плотное лучше дегустировать в холодное (хоть это слово и не очень уместно для Монако) время года. Если вам нужна рекомендация, но пожалуйста: ресторан Intempo в отеле Le Meridien Beach Plaza поражает воображение изысканной, но при этом очень понятной кухней. Балансирование на грани французской и итальянской классики добавляет эмоций и превращает ужин в небольшое гастрономическое путешествие. Ну а чем больше путешествий, тем лучше — это известный факт.

Автор благодарит Управление по туризму и конгрессам Монако за помощь в организации поездки.