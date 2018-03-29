Смотрите в ближайшее воскресенье

Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18.45.

Трагедия в Кемерове . Погибли 64. Из них — 41 ребенок. Первые результаты расследования.

Запад в день страшного пожара выслал российских дипломатов. Что это? Цинизм или совпадение?

Он ворочал миллиардами, а умер как бомж. На автобусной остановке. Сергей Мавроди — президент страны под названием «Халява».

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