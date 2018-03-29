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Смотрите в ближайшее воскресенье 

Мир24 2 часа назад
Фото: Реальное время
Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18.45.
Трагедия в Кемерове. Погибли 64. Из них — 41 ребенок. Первые результаты расследования.
Запад в день страшного пожара выслал российских дипломатов. Что это? Цинизм или совпадение?
Он ворочал миллиардами, а умер как бомж. На автобусной остановке. Сергей Мавроди — президент страны под названием «Халява».
Смотрите программу «Вместе» в воскресенье, 18 марта, на телеканале «МИР».
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