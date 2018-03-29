Весной в парках Москвы будут цвести махровая сирень и «цветок-саксофон»

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Парки Москвы приглашают москвичей и гостей столицы посмотреть, как цветут экзотические растения вроде «цветка-саксофона», а также привычные, но не менее красивые тюльпаны, крокусы и сирень, сообщили ТАСС в четверг в объединенной дирекции «Мосгорпарка».

"Каждый год посетители устраивают профессиональные фотосессии целыми семьями в Сиреневом саду и делают селфи на фоне усыпанных цветами яблонь, цветущей сирени и клумб с тюльпанами в наших парках", — рассказали в пресс-службе «Мосгорпарка».

"Хищный саксофон" и сирень семи цветов

Самый необычный цветок московских парков — кирказон — будет цвести в мае в «Сокольниках». «Чтобы полюбоваться оригинальными цветами кирказона, который берет в плен мух, а затем отпускает их на волю, нужно посетить Большой розарий в начале мая. Цветы прячутся в широкой листве, они чуть зеленоватые и похожи на гибрид саксофона и орхидеи», — рассказали в «Мосгорпарке».

Также в парке «Сокольники» будет цвести редкая розовая черемуха — в Саду астрономов и у Симфонической эстрады. А после «саксофона» здесь зацветут декоративные абрикосы и яблони, примулы, тюльпаны и жимолость. Ближе к концу мая посетителей будут радовать пионы, садовый жасмин, шиповники и некоторые розы, а в Майском просеке и на цветниках главной площади парка посетителей будут радовать огромные синие шары декоративного лука.

В 20-х числах мая «Сокольники» вместе с Таганским, Бабушкинским парками, Парком Победы, садом имени Баумана и Сиреневым садом в Северном Измайлове приглашают гостей прогуляться вдоль кустов цветущей сирени.

"В мае в Сиреневом саду традиционно распускаются сорта сирени семи цветов: лиловая, розоватая, пурпурная, голубоватая, белая, маджентовая (светлый оттенок пурпурного) и фиолетовая. В саду также есть куст сирени с лепестками с белой каймой — сорт «Сенсация». Самым красивым сортом считается «Красавица Москвы», которую вывел селекционер Леонид Колесников . Это махровая сирень с крупными розовато-лиловыми бутонами, которые по мере цветения превращаются в белые цветы", — рассказали в «Мосгорпарке».

Не только подснежники

Больше всего цветов, цветущих кустарников и деревьев — в парке «Сокольники». В начале апреля посетителей здесь будут радовать не менее шести видов первоцветов, в том числе сцилла (или пролески) и крокусы. По золотым цветам можно узнать кустарник форзицию. Чуть позже в парке начнут цвести нарциссы и мускари. Также за первоцветами стоит сходить в парк «Фили» и в Измайловский парк.

На Главной аллее Парка Победы на Поклонной горе крокусы белого, желтого и фиолетового цвета должны зацвести во второй половине апреля, в это же время распускается форзиция. «Этот кустарник усыпан желтыми цветами, когда на остальных деревьях еще только набухают почки», рассказали в «Мосгорпарке».

Тем, кто любит цветущие сады, в конце мая стоит прогуляться по саду "Эрмитаж" , где традиционно будут цвести «райские яблоки». В парке «Фили» и в Перовском парке распустятся настоящие яблоневые сады, как и в парке у прудов «Радуга». Редкий сорт яблонь с малиновыми цветами, яблоня Недзведского, будет цвести с середины мая в парке Победы на Поклонной горе.

В конце мая в саду «Эрмитаж» ожидают цветения каштанов, полюбоваться этими деревьями посетителей приглашает и Парк Побед. А конский каштан зацветет в Таганском парке уже в начале мая.

И, конечно, парки будут радовать гостей цветущими тюльпанами. К майским праздникам Парк Победы покроется красно-желтым тюльпановым ковром. Большие клумбы с тюльпанами и фиалки разных цветов будут цвести в мае Бабушкинском парке, парке Джамгаровские пруды, сквере по Олонецкому проезду, в Перовском парке и парке у прудов «Радуга» в районе Вешняки. В саду «Эрмитаж» тюльпаны будут цвести с конца апреля до середины мая.