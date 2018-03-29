В Казани член избиркома оскорбляла коллег. Ее оштрафовали

Советский райсуд Казани оштрафовал члена избирательной комиссии Ольгу Сергееву . Она мешала работе участковой избирательной комиссии на выборах президента России.

Женщина оскорбляла председателя и секретаря, требовала нового подсчета голосов и неоднократно останавливала работу избирательной комиссии. Сергеева не признала вину и заявила, что никому не мешала. Она только требовала показать ей журнал о количестве проголосовавших.

Сергееву оштрафовали на 2 000 рублей, сообщает «Интерфакс»

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