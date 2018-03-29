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В Казани член избиркома оскорбляла коллег. Ее оштрафовали
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В Казани член избиркома оскорбляла коллег. Ее оштрафовали 

Казанский Портал 40 минут назад
Советский райсуд Казани оштрафовал члена избирательной комиссии Ольгу Сергееву. Она мешала работе участковой избирательной комиссии на выборах президента России.
Женщина оскорбляла председателя и секретаря, требовала нового подсчета голосов и неоднократно останавливала работу избирательной комиссии. Сергеева не признала вину и заявила, что никому не мешала. Она только требовала показать ей журнал о количестве проголосовавших.
Сергееву оштрафовали на 2 000 рублей, сообщает «Интерфакс».
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