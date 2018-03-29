Кому положены надбавки? 

Мы, младший медперсонал инфекционной больницы, получали надбавку к зарплате: за медстаж — 30% и за вредность — 56%. С 1 января этого года нас по зарплате приравняли ко всем бюджетникам города. В итоге зарплата стала ниже, чем была раньше. Имеем ли мы право на надбавку за медстаж и за вредность свыше МРОТ?
«Установленные надбавки и доплаты являются дополнительной гарантией для некоторых категорий работников. В связи с этим надбавки и доплаты должны начисляться сверх МРОТ, который установлен для обычного (без дополнительных гарантий) работника, — отвечает юрист Нелли Ефименко. — К сожалению, Трудовой кодекс РФ не содержит чёткого определения данного понятия, и работодатели этим пользуются. В итоге получается неверное, несправедливое начисление заработной платы. Для защиты своих прав вы можете обратиться в суд. Ну и, скорее всего, придётся получить очередное решение Конституционного суда РФ по данному вопросу».