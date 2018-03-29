Кому положены надбавки?

Мы, младший медперсонал инфекционной больницы, получали надбавку к зар­плате: за медстаж — 30% и за вредность — 56%. С 1 января этого года нас по зарплате приравняли ко всем бюджетникам города. В итоге зар­плата стала ниже, чем была раньше. Имеем ли мы право на надбавку за медстаж и за вредность свыше МРОТ?