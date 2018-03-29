Ещё
Кому положены надбавки?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кому положены надбавки? 

АиФ Пермь 48 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Мы, младший медперсонал инфекционной больницы, получали надбавку к зар­плате: за медстаж — 30% и за вредность — 56%. С 1 января этого года нас по зарплате приравняли ко всем бюджетникам города. В итоге зар­плата стала ниже, чем была раньше. Имеем ли мы право на надбавку за медстаж и за вредность свыше МРОТ?
«Установленные надбавки и доплаты являются дополнительной гарантией для некоторых категорий работников. В связи с этим надбавки и доплаты должны начисляться сверх МРОТ, который установлен для обычного (без дополнительных гарантий) работника, — отвечает юрист Нелли Ефименко. — К сожалению, Трудовой кодекс РФ не содержит чёткого определения данного понятия, и работодатели этим пользуются. В итоге получается неверное, несправедливое начисление заработной платы. Для защиты своих прав вы можете обратиться в суд. Ну и, скорее всего, придётся получить очередное решение Конституционного суда РФ по данному вопросу».
АиФ Пермь: последние новости
Зачем освящать вербу? Игорь Цветков покидает пост главного федерального инспектора Пермского края Прокуратура добилась блокировки сайтов, на которых продавали медсправки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово51
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»129
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания161
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение