Как сэкономить, делая ремонт в квартире

Сняли дверь — стена упала

Он приходит к каждому, а это значит, когда-нибудь придет и к вам. Я имею в виду ремонт. Буквально на днях мы закончили эту героическую эпопею, на которую нас подвигла ограниченность в средствах и, как следствие, желание сэкономить.

Но начнем сначала. Квартира у нас большая, четырехкомнатная, въехали мы в нее в 2001 году. Сразу после переезда привели ее в порядок и потом лишь поддерживали в относительно приличном состоянии, ограничиваясь «косметикой». Но в прошлом году нас затопили соседи, и стало окончательно ясно: большого ремонта не избежать.

Прикинув стоимость отделочных материалов и работ, супруг твердо заявил: нанимать никого не будем, все сделаем сами. Когда? А вечерами после работы и в выходные. Чего не умеем — научимся. Как говорится, не боги горшки обжигают. Тем более что в Интернете полно информации, есть даже видеоуроки, где все по полочкам разложено.

Смелое решение было принято, и мы приступили. Поскольку в этой же квартире мы жили, ремонт решили делать по комнатам. Начали, естественно, с демонтажа. Наш дом был сдан в 1991 году, в самое провальное время — СССР уже закончился, а Россия еще не началась. Если кто помнит, это было время тотального дефицита. Естественно, это не могло не сказаться на качестве строительной отделки. Например, обои строители в некоторых местах клеили прямо на бетон, не утруждаясь штукатуркой и шпатлевкой. Или вот еще. Вы думаете, это дверь держится на стене? Как бы не так! Когда муж выставил кухонную дверь, вместе с ней выпало полстены, отделяющей кухню от туалета… И таких приколов было много.

Семь месяцев ада После того как стены были ободраны до бетона, супруг приступил к штукатурке. Оказывается, если все делать по уму, сначала стены нужно загрунтовать, потом нанести собственно штукатурку, ошкурить, опять загрунтовать, нанести шпатлевку, снова загрунтовать… Возможно, штукатурку и шпатлевку придется наносить в несколько слоев, это зависит от кривизны стен. У нас они были исключительно кривыми. Причем каждый слой должен высохнуть, иначе следующий не ляжет. Сначала муж работал медленно, но потом поднаторел и стал махать кельмой не хуже настоящего профессионала. Ну а наклеить обои на хорошо подготовленные стены — вообще плевое дело, хотя и здесь есть определенные тонкости.

Ремонт мы делали в таком порядке: кабинет, санузел, гостиная, кухня, потом спальня, комната сына. «На закуску» остался коридор. Не считая вынужденных перерывов — например, когда кончались деньги, — процесс занял примерно семь месяцев. Естественно, приходилось нанимать рабочих. Например, для замены сантехники или установки натяжного потолка. Это отдельная тема.

Загадочный Лешик

Вообще, как мы теперь понимаем, найти хороших, дисциплинированных отделочников, чтобы делали качественно, да при этом еще и брали не очень дорого, — это все равно что выиграть джекпот в лотерею. Для начала я полезла в Интернет. Сайты компаний, предлагающих услуги по ремонту и отделке, намеренно обходила стороной. Понятно, что там в подавляющем большинстве хвалебные отзывы. Я читала форумы про ремонт на популярных местных ресурсах, где пользователи высказывают свои мнения, причем самые разные. И по своему опыту хочу сказать, что даже наличие большого количества положительных отзывов вовсе не гарантия того, что все будет хорошо.

Так, один молодой человек, которого мы наняли, чтобы отремонтировать санузел, сначала рьяно взялся за дело. Он пришел, составил смету, назначил цену. Потом, когда мы все купили, поставил счетчики и пропал. Видимо, ему попался более выгодный объект. Правда, стоит отдать ему должное: совсем он нас не бросил, а прислал вместо себя другого отделочника нерусской национальности. К счастью, Махмуд (назовем его так) оказался достаточно обязательным человеком: приходил вовремя, на перекуры не отвлекался, работу выполнял в целом качественно. Были небольшие недочеты, он их исправил. Махмуд положил нам кафель, зашил потолок панелями, установил две двери, и мы расстались, довольные друг другом.

А вот со штукатуром Алексеем получилось по-другому. Дело в том, что коридор у нас имеет форму зигзага с множеством странных выступов. Здраво прикинув, сколько времени займет штукатурка, решили нанять профессионала. Выбрали отделочника с максимальным числом положительных отзывов. Тот сказал, что сейчас занят, но может прислать напарника. Мы согласились. Лёша, несмотря на юность, поначалу произвел достаточно приятное впечатление. Он назвал цену, нас все устроило (цена была средней по рынку). Договорились, что мастер придет в субботу и приступит к работе. Не пришел. И даже не позвонил. Мы позвонили ему сами, и Лёшик начал плести какую-то околесицу — мол, с ребенком надо в больницу, прививку ставить. Кто ставит прививки в субботу? Ладно, приходи в воскресенье. В воскресенье он не явился, на звонки не отвечал, потом стал недоступен. В понедельник утром наш герой все же взял трубку и сказал, что уже едет. Надо ли говорить, что мы его так и не дождались? После этого терпение лопнуло, и мы сказали, что в его услугах больше не нуждаемся. До сих пор не понимаю, какой смысл был мотать нам нервы?

Сэкономил — значит заработал

Но вопрос с коридором надо было решать. Обратились к родственникам и друзьям. По их рекомендации к нам явились две суровые тетки пенсионного возраста. Цену они назвали немаленькую, но отступать было некуда. Кстати, отделочницы забраковали материалы, которые мы купили по смете Лёшика. Пришлось тащить их обратно в магазин (да, все три центнера!) и покупать новые. Тетки сделали все очень быстро и качественно. Наш кривой коридор волшебно преобразился, стал высоким, просторным и светлым. Мораль: обращайтесь только к проверенным людям.

Финансовый итог. На разные отделочные материалы мы потратили около 75 тысяч рублей. Кроме того, пришлось платить за ремонт санузла и коридора, замену батарей, натяжной потолок. Всего на ремонт было потрачено около 140 тысяч (возможно, несколько больше). Мой героический супруг сам штукатурил, шпатлевал, грунтовал и красил стены, клеил обои, устанавливал оставшиеся пять дверей, делал электрику, навешивал светильники, настилал полы, укладывал линолеум и ковролин, монтировал плинтуса. Благодаря этому нам удалось сэкономить примерно 270 тысяч рублей (исходя из существующих расценок). Так что дерзайте, удача смелых любит.

Цена вопроса

Снятие старых обоев — от 80 рублей за кв. м.

Демонтаж штукатурки со стен — от 200 рублей за кв. м.

Очистка стен от шпатлевки и краски — от 150 рублей за кв. м.

Штукатурка стен — от 500 рублей за кв. м.

Шпатлевка стен — от 150 рублей за кв. м.

Наклейка обоев — от 150 рублей за кв. м.

Облицовка кафелем — от 500 рублей за кв. м.

Покраска стен — от 200 рублей за кв. м.

Демонтаж двери — от 1 000 рублей.

Установка двери — от 2 500 рублей.

Укладка линолеума — от 150 рублей за кв. м.

Укладка ковролина — от 200 рублей за кв. м.

Монтаж напольного плинтуса — от 100 рублей за погонный метр.

Монтаж потолочного плинтуса — от 80 рублей за погонный метр.