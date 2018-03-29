Свердловские энергетики завершают подготовку к пожароопасному периоду

В 35 территориальных подразделениях «Облкоммунэнерго» заканчивается проверка противопожарного состояния эксплуатируемых компанией объектов тепло— и электроэнергетики — это порядка 3 200 трансформаторных подстанций и 76 котельных. В каждой из них сотрудники РКЭС проконтролировали наличие и исправность необходимых средств тушения огня, состояние запасных выходов из зданий и путей эвакуации в случае ЧС. Были протестированы системы оповещения и пожарно-охранной сигнализации. Также энергетики вместе со специалистами МЧС обследовали состояние уличных водоемов, гидрантов сетей наружного водоснабжения и подъездных дорог к ним, которые находятся в зоне ответственности предприятия.

«Мы ежегодно во всех без исключения подразделениях проводим проверки и учения в течение марта, апреля и мая. Однако сейчас, в связи с трагедией в городе Кемерово , противопожарным мероприятиям на предприятии было уделено повышенное внимание. Наша главная задача — отработать практические навыки по предотвращению и ликвидации возможных технологических нарушений и уметь в любых ситуациях обеспечивать бесперебойную работу систем энергоснабжения», — рассказал начальник Управления надежности и техники безопасности АО «Облкоммунэнерго» Алексей Некрашевич.

Вместе с тем энергетики начнут подготовку к безаварийному прохождению грозового периода и паводка. Специалисты территориальных подразделений проинспектируют состояние грозозащиты, молниеотводов и заземляющих устройств электрооборудования подстанций и готовность линий электропередачи.