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С 29 марта запретили выходить на лед в Псковской области
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С 29 марта запретили выходить на лед в Псковской области 

АиФ Северо-запад 51 минуту назад
Фото: АиФ Северо-запад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о запрете выхода населения и выезда транспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Документ вступает в силу с 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Ограничения вводятся на основании данных ледовой разведки, проведенной аварийно-спасательной службой области, и в связи с активным таянием льда в Псковско-Чудском бассейне.
Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации и гибель людей на водных объектах, в Псковском, Печорском и Гдовском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед.
Для контроля над соблюдением ограничения вблизи водоемов разместятся временные посты УГИБДД Управления МВД России по Псковской области. Сотрудники полиции также будут взаимодействовать с Главным управлением МЧС России по Псковской области.
Кроме того, на территории региона будет ограничен доступ рыбаков-любителей в пограничную зону озер, планируется проведение рейдов с целью недопущения проезда автотранспорта на лед Псковско-Чудского водоема.
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