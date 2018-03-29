Николаев готовится к масштабным акциям протеста

Здание Николаевского областного совета было взято в плотное кольцо правоохранителей разных подразделений. На 29 марта намечена сессия облсовета. Группа активистов намерена провести акцию протеста с призывом к отставке главы Николаевской ОГА Алексея Савченко

К охране общественного порядка подключили роту особого назначения полиции Николаева, Одессы и Херсона , а также тактико-оперативную роту Николаева.

«На улице Адмиральской выстроилось около трехсот полицейских в полном обмундировании. Правоохранители находятся по всему периметру здания облсовета. Перед центральным входом стоит еще около 100 человек, которые впускают людей только по предъявлению документов, удостоверяющих личность», — описывает ситуацию под облсоветом очевидец.

Акции протеста связаны с тем, что накануне покончил жизнь самоубийством и.о. директора аэропорта, украинский летчик Владислав Волошин . Перед смертью он рассказал, что под давлением руководства области подписал тендерную документацию.

В то же время в руководстве аэропорта этот факт отрицают.