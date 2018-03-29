Ещё
Николаев готовится к масштабным акциям протеста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Николаев готовится к масштабным акциям протеста 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
Здание Николаевского областного совета было взято в плотное кольцо правоохранителей разных подразделений. На 29 марта намечена сессия облсовета. Группа активистов намерена провести акцию протеста с призывом к отставке главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.
К охране общественного порядка подключили роту особого назначения полиции Николаева, Одессы и Херсона, а также тактико-оперативную роту Николаева.
«На улице Адмиральской выстроилось около трехсот полицейских в полном обмундировании. Правоохранители находятся по всему периметру здания облсовета. Перед центральным входом стоит еще около 100 человек, которые впускают людей только по предъявлению документов, удостоверяющих личность», — описывает ситуацию под облсоветом очевидец.
Акции протеста связаны с тем, что накануне покончил жизнь самоубийством и.о. директора аэропорта, украинский летчик Владислав Волошин. Перед смертью он рассказал, что под давлением руководства области подписал тендерную документацию.
В то же время в руководстве аэропорта этот факт отрицают.
Украина.ру: последние новости
Захарова: Это провал Терезы Мэй - раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением Луцкий филиал «Богдана» протестует против запчастей из России и Швейцарии Земан: Я не допущу Майдан в Чехии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз10
«С чего это я должен их жалеть?»595
«Это шок»: Захарова о презентации Британии524
Чиновников наказали за банкет в день траура72
Британию встревожила российская «Мертвая рука»123
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение