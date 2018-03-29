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Преображенцев пригласили на занятия в экологическом лектории
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Преображенцев пригласили на занятия в экологическом лектории 

Управа района Преображенское 51 минуту назад
Фото: Управа района Преображенское
Жители нашего района оценили занятия в лектории экоцентра «Царская пасека».
Экоцентр «Царская пасека» в Измайловском парке хорошо известен любителям природы в ВАО. Как раз здесь и проходят занятия в лектории «Пчелиная среда». Лекции рассчитаны на подростков, которым исполнилось 12 и больше, и взрослых. После зимнего перерыва интерактивные занятия вновь стартовали в марте. Они проходят по средам в 14.00. В этом месяце лекторы рассказали об изменениях климата, о последствиях «парникового эффекта» от техногенной деятельности человека.
Начать ходить на лекции можно в любой момент. Занятия бесплатные, не нужна даже предварительная регистрация. Любители природы встречаются по средам в 14.00 у ворот экоцентра в «Царская пасека» в Измайловском парке.
Подробности можно узнать по телефону: +7 (499) 166-36-87 или электронной почте pasekaizm@gmail.com.
Добраться до экоцентра можно от станции метро «Измайловская», затем пешком по парку или от станции «Шоссе Энтузиастов», затем на троллейбусах №68, №30 или на трамваях №8, №36 или №20 до остановки «3-я Владимирская улица», затем пешком по парку.
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