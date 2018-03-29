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Поляки предупредили о возможных заторах на погранпереходе в Гроново
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Поляки предупредили о возможных заторах на погранпереходе в Гроново 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
На погранпереходе в Гроново в ближайшее время возможны заторы, сообщает сайт Польского культурного центра в Калининграде.
Связано это с текущими ремонтными работами административного здания погранперехода.
« В связи с осуществлением работ могут возникнуть трудности, и временные изменения организации дорожного движения в пункте пропуска», — говорится в сообщении.
Завершить работы планируют к середине ноября этого года.
Пограничная служба просит путешественников учитывать эту информацию и планировать заранее свои маршруты.
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