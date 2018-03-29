Поляки предупредили о возможных заторах на погранпереходе в Гроново

На погранпереходе в Гроново в ближайшее время возможны заторы, сообщает сайт Польского культурного центра в Калининграде

Связано это с текущими ремонтными работами административного здания погранперехода.

« В связи с осуществлением работ могут возникнуть трудности, и временные изменения организации дорожного движения в пункте пропуска», — говорится в сообщении.

Завершить работы планируют к середине ноября этого года.

Пограничная служба просит путешественников учитывать эту информацию и планировать заранее свои маршруты.