Поляки предупредили о возможных заторах на погранпереходе в Гроново 

На погранпереходе в Гроново в ближайшее время возможны заторы, сообщает сайт Польского культурного центра в Калининграде.
Связано это с текущими ремонтными работами административного здания погранперехода.
« В связи с осуществлением работ могут возникнуть трудности, и временные изменения организации дорожного движения в пункте пропуска», — говорится в сообщении.
Завершить работы планируют к середине ноября этого года.
Пограничная служба просит путешественников учитывать эту информацию и планировать заранее свои маршруты.