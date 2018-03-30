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МЧС не зафиксировало превышений выбросов около «Ядрово»
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МЧС не зафиксировало превышений выбросов около «Ядрово» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Содержание вредных веществ в воздухе в районе полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области соответствует норме, сообщает МЧС.
«В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано», — цитирует сообщение РИА «Новости».
В ведомстве напомнили, что для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС с 8 марта введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация».
В круглосуточном режиме, как отметили в ведомстве, продолжают работать оперативная группа и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора и МЧС. Также для непрерывного мониторинга воздуха организована работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг».
Ранее в ГЦ МЧС по Подмосковью сообщили, что спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты из-за выбросов свалочного газа с полигона ТБО «Ядрово». Также в пятницу, 30 марта, в Волоколамском районе в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово» введен «режим повышенной готовности и выдачи населению средств индивидуальной защиты».
Кроме этого сообщалось о предстоящей дегазации полигона «Ядрово», где ранее зафиксировали очередной выброс свалочного газа, после которого концентрация сероводорода в атмосфере превысила норму в 12 раз.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.
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