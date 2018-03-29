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Глава РА вошел в состав группы по развитию местного самоуправления в РФ
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Глава РА вошел в состав группы по развитию местного самоуправления в РФ 

АиФ Адыгея 51 минуту назад
Фото: АиФ Адыгея
В среду, 28 марта, Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак провел первое заседание рабочей группы по вопросам развития местного самоуправления в РФ. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вошел в состав рабочей группы и принял участие в заседании.
Были рассмотрены основные направления развития местного самоуправления в стране, использования новых механизмов в деятельности, эффективной работы с гражданами, совершенствования межведомственного электронного взаимодействия.
«Нам предстоит решить много задач по развитию местного самоуправления, начиная от улучшения системы предоставления муниципальных услуг до благоустройства. По ряду направлений мы добились определенных результатов, стараемся создавать равные комфортные условия жизни как для городских, так и сельских жителей. Основная цель работы любого уровня власти — повышение уровня жизни граждан. И к этому мы последовательно идем», — отметил по итогам участия в заседании Мурат Кумпилов.
Напомним, одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, — это благоустройство.
Адыгея успешно реализовала мероприятия приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в прошлом году, благоустроив 19 дворов, объединяющих 41 многоквартирный дом, и 2 общественных территории в Майкопе. В 2018 году к реализации госпрограммы подключились еще три муниципальных образования: город Адыгейск, поселки Энем и Яблоновский. При выборе объектов благоустройства решающее значение отводится мнению жителей муниципалитетов.
Перед муниципалитетами также поставлена задача максимально использовать все возможности, предлагаемые федеральным центром для развития территорий.
Стимулом к улучшению показателей для муниципалитетов является и внедренная в республике система поощрений. По итогам года три лучших муниципалитета получают гранты на решение того или иного острого вопроса, важного для жителей города или района.
Всего в республике 60 муниципальных образований, из них 2 городских округа, 7 муниципальных районов и 51 поселение (3 городских и 48 сельских).
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