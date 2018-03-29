4 вопроса, которые должен решить бизнес перед внедрением AR

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Технологии дополненной реальности (AR) могут совершить революцию в работе компании, повысив эффективность сотрудников, уменьшив количество ошибок и позволив проводить обучение. О том, какие вопросы должен рассмотреть бизнес перед внедрением технологий дополненной реальности, рассказывает VentureBeat.

Безопасность

Компании научились защищать интеллектуальную собственность и хранить производственные секреты. Так, в некоторых организациях заклеивают камеры на ноутбуках и запрещают сотрудникам заходить со смартфонами в производственный цех.

Компаниям не стоит забывать о безопасности и при внедрении AR. Платформа дополненной реальности должна пройти проверку на безопасность. Бизнесу стоит отслеживать AR-устройства, начать следить за использованием камеры в системе, а также задуматься о введении оконечного шифрования.

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Сегодняшние AR-решения соответствуют существующим протоколам безопасности, поэтому компании нужно найти специализирующийся на дополненной реальности бизнес, которого устроят требования к безопасности компании, отмечает издание. Однако сейчас не существует стандартов или сертификации для AR-технологий. Поэтому экспертизу AR-технологий должен проводить ИТ-директор компании.

Готовность к развитию технологии

При внедрении AR стоит помнить, что технология должна удовлетворять потребности компании на сегодняшний день, а также отвечать на ее запросы в будущем. Однако сегодняшние AR-решения, которые могут оказаться слишком дорогими и не принести компании пользы, могут устареть. А в будущем может случиться так, что преимущества AR-оборудования станут важнее издержек на модернизацию.

Издание отмечает, что если разработчик привязывает контент компании к AR-платформе, которая уже используется, то это может создать проблемы для компании в будущем. Чтобы обеспечить интеграцию c AR, стоит выбрать разработчика, который создаст контент, который можно адаптировать к любой платформе.

Масштабируемость

Внедрение AR в рабочий процесс должно упростить выполнение различных задач. Для этого компании следует сосредоточиться не на создании отдельных приложений для каждого процесса, а на разработке платформы, которая позволит всем сотрудникам создавать контент для переноса рабочего процесса в дополненную реальность. Внедрив инструменты, которые позволяют создавать контент любому сотруднику, бизнес сможет изменить процессы и ввести новые.

Восприятие AR сотрудниками

Работники компаний всё сильнее боятся потерять работу из-за новых технологий. Так, сотрудники опасаются, что повышение эффективности на 30% из-за AR может сократить штат на 30%. Для успешного внедрения AR необходимо разрушить этот культурный барьер и рассказать о пользе, которую дополненная реальность приносит бизнесу. Так, повышение эффективности не обязательно должно привести к увольнениям. Например, благодаря AR работники смогут допускать меньше ошибок.

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