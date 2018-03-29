В Башкирии уничтожили 200 килограммов свежей рыбы

Башкирии прошел рейд по стихийным точкам торговли. Штрафовали продавцов, торгующих рыбой, у которых не было сертификатов.

Отсутствие сертификата означало, что продавцы сами выловили рыбу и решили ее продать. Разрешения на промышленное рыболовство у них не было, как и права продавать улов. На рейд вышли сотрудники управления Россельхознадзора , которые изъяли больше 200 килограммов свежей рыбы.

— Ни документов, ни свидетельств безопасности и качества не было. Рыбу пришлось утилизировать, — сообщили в республиканской прокуратуре.