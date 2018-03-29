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В Башкирии уничтожили 200 килограммов свежей рыбы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Башкирии уничтожили 200 килограммов свежей рыбы 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии прошел рейд по стихийным точкам торговли. Штрафовали продавцов, торгующих рыбой, у которых не было сертификатов.
Отсутствие сертификата означало, что продавцы сами выловили рыбу и решили ее продать. Разрешения на промышленное рыболовство у них не было, как и права продавать улов. На рейд вышли сотрудники управления Россельхознадзора, которые изъяли больше 200 килограммов свежей рыбы.
— Ни документов, ни свидетельств безопасности и качества не было. Рыбу пришлось утилизировать, — сообщили в республиканской прокуратуре.
У одного из продавцов обнаружили поддельное разрешение. Выяснили, что чиновники незаконно выдали разрешение на продажу, хотя документов о законности вылова не было. Сотрудники прокуратуры рассказали, что будут и дальше пресекать незаконную торговлю.
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