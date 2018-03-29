Карелии «пожертвовали» новый объект

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Петрозаводске передан в республиканскую собственность.

28 марта Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома в лице генерального директора Владимира Приймака и Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов подписали договор пожертвования ФОКа на Ключевой в собственность республики.

Как сообщили в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и РК, имущество поступило в государственную собственность и закреплено Центром спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства.

Кроме собственно здания ФОКа в распоряжение республики передано спортивное оборудование и тренажеры.

Напомним, что ФОК, построенный по программе „Газпром — детям“, введен в эксплуатацию в 2016 году. Аналогичные комплексы были построены в Сортавале и Питкяранте, стоимость каждого из них составила 550 млн рублей. Сейчас ведется работа по их передаче в муниципальную собственность.