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Карелии «пожертвовали» новый объект
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Карелии «пожертвовали» новый объект 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Петрозаводске передан в республиканскую собственность.
28 марта Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома в лице генерального директора Владимира Приймака и Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов подписали договор пожертвования ФОКа на Ключевой в собственность республики.
Как сообщили в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и РК, имущество поступило в государственную собственность и закреплено Центром спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства.
Кроме собственно здания ФОКа в распоряжение республики передано спортивное оборудование и тренажеры.
Напомним, что ФОК, построенный по программе „Газпром — детям“, введен в эксплуатацию в 2016 году. Аналогичные комплексы были построены в Сортавале и Питкяранте, стоимость каждого из них составила 550 млн рублей. Сейчас ведется работа по их передаче в муниципальную собственность.
По материалам: ptzgovorit.ru
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