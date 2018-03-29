В Омске решили возродить строительство дирижаблей

Воздушные поезда

Сегодня в мире существует уже более сотни фирм, занимающихся строительством аэростатов. Незаслуженно забытые воздушные корабли уступают авиации в скорости, но имеют перед ней ряд преимуществ. Во-первых, дирижабли — самый экономичный вид воздушного транспорта.

— Сила, которая поднимает аэростат в воздух, практически бесплатна и не требует затрат энергии, — утверждает главный конструктор бюро «Крыло» Федор Собачкин. — Летный час МИ-26 сегодня стоит 600 тысяч рублей. Полет дирижабля грузоподъемностью двадцать тонн обойдется в десять раз дешевле.

А летный час аэростата грузоподъемностью пятьдесят тонн будет стоить всего девятнадцать-тридцать тысяч рублей. Выгода очевидна. Те же вертолеты в пять раз уступают дирижаблям по удельному расходу топлива.

Второе преимущество дирижаблей — их практически неограниченная грузоподъемность. Один воздушный корабль способен заменить целый железнодорожный состав.

— Дирижабли могут поднимать и перемещать на любые расстояния грузы до двух с половиной тысяч тонн, — подчеркивает изобретатель Александр Мажоров. — При этом они не нуждаются в аэродромах и взлетно-посадочных полосах. Использовать такие летательные аппараты можно в любых погодных условиях. Они быстро и комфортно доставят груз в самые труднодоступные и отдаленные районы. Согласитесь, что в нашей стране, где на огромных пространствах вообще отсутствует наземная транспортная сеть, это особенно актуально.

Еще одно достоинство воздушных гигантов — экологичность. Они не загрязняют окружающую среду. Энергосберегающее транспортное средство может летать, используя в качестве топлива гелий или электроэнергию от солнечных батарей, размещенных на верхней части корпуса.

Ученые уверены, что дирижабли нового поколения — это транспорт будущего, недорогой, безопасный, многофунк-циональный и отвечающий всем современным требованиям.

Учли ошибки

Еще в 1991 году в Омске было создано государственное конструкторское бюро «Крыло», входящее в состав Министерства гражданской авиации РФ . В его задачи входила разработка аэростатов. Изобретатель Вячеслав Шалаев вместе с единомышленниками трудился над проектом несколько лет. Конструкторы и инженеры защитили более 200 патентов и создали семейство транспортных дирижаблей нового поколения «Ша».

Ученым удалось найти средства на создание пилотного образца и приступить к его испытаниям в Шербакуле. Смотреть на запуск диковинного бескрылого корабля вышла вся деревня.

— Однако модель оказалась несовершенной, — вспоминает Федор Собачкин. — Стоило нам увеличить угол атаки — дирижабль рвался вверх, а при уменьшении угла, наоборот, давил нас к земле.

Изобретатели учли предыдущие ошибки. Конструкторы оснастили «инновационные» дирижаб-ли Ша-100 и Ша-200 новыми системами регулирования аэростатической подъемной силы и антиобледенения. По словам разработчиков, они могут брать на борт 2,5 тысячи тонн груза. Диапазон рабочих высот летательных аппаратов — от 2 000 до 12 000 метров. Скорость движения — от 150 до 450 километров в час.

Но в 1997 году конструкторское бюро пришлось закрыть из-за экономического кризиса. Опытные образцы оказались утраченными.

Впрочем, изобретатели не расстались с мечтой поднять омские высокотоннажные цеппелины в небо. На протяжении двух десятков лет конструкторы безуспешно пытались найти инвесторов для амбициозного проекта.

С тех пор стоимость поточного производства выросла поистине до заоблачных высот — конвейер под ключ оценивают в три миллиарда евро.

В тоже время ученые утверждают, что наладить производство дирижаблей в Омске можно собственными силами — в рамках диверсификации производства ОПК в Прииртышье.

Опыт есть

Перспективы дирижаблестроения промышленники и представители власти обсудили на XX Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо-2018».

— Мы рекомендуем промышленным предприятиям города рассмотреть возможность участия в производстве отдельных компонентов дирижаблестроения на условиях кооперации, — сообщил корреспонденту «РГ» заместитель начальника городского управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства Владимир Дорохин

По словам чиновников, индустриальный комплекс Омска сегодня выпускает все необходимое для сборки воздушных аэростатов. К примеру, турбовинтовые двигатели и силовые установки для дирижабля можно изготовить на омском моторостроительном объединении имени Баранова. Электронную систему управления — в ОКБ «Иртыш». Среди компаний, которые могут войти в кооперацию, — ОАО «Сатурн», ГК «Ростех» , АО «Маш КБ» и другие предприятия омского ВПК. Предполагается, что кооперация может стать межрегиональной. Интерес к омским дирижаблям уже проявили некоторые компании из Санкт-Петербурга

Помимо индустриального комплекса и научного потенциала, в Омске есть условия для подготовки профессионалов в сфере проектирования, изготовления и эксплуатации аэростатических транспортных средств.

— Это уже не первый опыт создания кооперации среди омских промышленников, — отмечает Владимир Дорохин. — Год назад в регионе был создан Сибирский промышленный консорциум производителей соединительных деталей и арматуры трубопроводов. Сегодня в его состав входят два десятка омских предприятий. Проект оказался успешным и выгодным.

Изобретатели утверждают, что строительство дирижаблей может дать новый импульс развитию омской экономики. Сфера применения аэростатов не ограничивается доставкой пассажиров, грузов и оборудования. Воздушные корабли могут патрулировать государственную границу, искать пострадавших, выпускать в небо сотни беспилотников.

— Если один дирижабль будет выписывать «восьмерки» над Омской областью , то мы без особых затрат гарантировано избавим регион от лесных пожаров и «черных лесорубов», — уверяет Александр Мажоров. — По нашим экономическим подсчетам, аэростат окупится за один сезон.

Отдельная тема — освоение Арктики, на которое ученые возлагают наибольшие надежды.

Первый шаг к возрождению дирижаблестроения в Омске уже сделан. Городские власти, изобретатели и предприниматели приняли решение о создании инжинирингового центра для внедрения научных разработок в промышленность.