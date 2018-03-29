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Почти 900 оренбуржцев заключили соглашения о реструктуризации задолженности по капремонту
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Почти 900 оренбуржцев заключили соглашения о реструктуризации задолженности по капремонту 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самыми активными стали жители восточных районов области — 779 соглашений. От собственников центральных и западных районов принято только 88 таких заявлений.
В апреле Фонд модернизации ЖКХ области продолжит проводить выездное консультирование собственников.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Владимир Путин ответил на вопросы жителей страны о росте тарифов ЖКХ, дополнительных коммунальных сборах и взносах на капитальный ремонт. Он дал понять, что возвращения к советской системе не будет.
«Что касается стабильности в плате за ЖКХ, в которой жили советские люди, — другая жизнь была совсем. Эта сфера еще в советское время страшным образом недофинансировалась, и постепенно жилфонд разрушался», — сказал Путин во время прямой линии. По его словам, тарифы должны быть основаны на доходах жителей и потребностях отрасли. Он отметил, что губернаторы будут обязаны согласовывать июльское повышение тарифов сверх 4% с муниципальными собраниями. Кроме того, Путин анонсировал повышение прозрачности тарифов, так как «любой гражданин должен понимать, сколько и за что он платит».
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