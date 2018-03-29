Завершена реконструкция второго блока Курьяновских очистных сооружений

Реконструкция второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений (НКОС-2) на юго-востоке столицы завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов работ.

«В Москве завершен один из крупнейших и очень важный для москвичей экологический проект. Речь идет о реконструкции Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Во-первых, все отстойники, которые давали сильный, неприятный запах накрыты специальными конструкциями — это первое — что дало в десятки раз уменьшение запахов, которые шли от очистных сооружений. И второе, это реконструкция Курьяновских очистных сооружений, которая дала значительное улучшение качества сбросов в Москва-реку — значит вода в реке будет значительно чище», — сказал С. Собянин

В материалах пресс-службы мэрии сообщается, что в рамках работ были восстановлены восемь аэротенков, 12 отстойников, подводящих и отводящих каналов, насосных станций, осуществили замену устаревшего оборудование на современное, реконструировали главное здание, где расположены турбовоздуходувные агрегаты. Отмечается, что производительность блока после реконструкции составляет 600 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

Комплексная модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) проводится уже более 10 лет. За это время была введена в эксплуатацию ТЭС на биогаз, которая обеспечила 50% потребностей КОС в электроэнергии, построен снегосплавный пункт, введен в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Кроме того в 2015 г. был введен первый блок НКОС.

Для устранения неприятных запахов, связанных с работой очистных сооружений, впервые в отечественной и зарубежной практике на отстойниках была введена разработка российских инженеров — плоские плавающие перекрытия, которые в отличие от традиционных купольных, являются более экономичными и компактными. Эмиссия сероводорода в результате установки таких перекрытый, как отмечается в материалах, в атмосферный воздух уменьшается на 90-95%. Также для устранения неприятного запаха была проведена модернизация цеха механического обезвоживания, установлено 39 газоочистных комплексов по очистке вентиляционных выбросов, открыты две станции мониторинга.

Реконструкция двух блоков позволила повысить качество очистки воды — концентрация по азоту снизилась в 7-10 раз, оптимизировать численность персонала, повысить эффективность станции. Работы по модернизации планируется продолжить. Как сообщается в материалах, в планах до 2020 г. реконструкция блока головных сооружений механической очистки, строительство двух групп вторичных отстойников НКОС.