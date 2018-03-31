В Москве продолжат обновление Курьяновских и Люберецких очистных сооружений

МОСКВА , 31 мар — РИА Новости . Реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений с использованием инновационных, экологичных технологий продолжится в ближайшие годы, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Главная задача, стоящая перед городом, — оздоровление водных объектов, подверженных сильному антропогенному воздействию, и полное устранение специфических запахов для комфортного проживания москвичей в районах, расположенных вблизи очистных сооружений", — рассказал Бирюков.

Комплексная реконструкция Ново-Курьяновских очистных сооружений началась в 2011 году, в декабре 2015 года после модернизации был введен в эксплуатацию I блок производительностью 600 тысяч кубометров в сутки, в октябре 2017 года — II блок аналогичной производительностью, напомнил Бирюков. «В период 2013-2017 годов для удаления запахов на сооружениях специальными перекрытиями было оснащено 34 первичных отстойника, а также каналы, камеры и песколовки общей площадью порядка 63 тысяч квадратных метров, проведены другие мероприятия», — уточнил заммэра.

По его словам, программа модернизации Курьяновских очистных сооружений общей площадью 160 га до конца 2020 года включает реконструкцию блока головных сооружений механической очистки, строительство двух групп вторичных отстойников с целью повышения качества очистки сточных вод по биогенным элементам — азоту и фосфору.

Долгопрудный, Мытищи, Балашиху, Он отметил, что продолжится реконструкция и крупнейших Люберецких очистных сооружений. «Продолжится реконструкция и крупнейших Люберецких очистных сооружений площадью 173 гектаров, которые обслуживают до 40% территорий города, а также подмосковные Химки Реутов , Железнодорожный, Люберцы », — сообщил он.

В 2013-2017 годах на очистных сооружениях прошли реконструкция цеха механического обезвоживания осадка, мероприятия по перекрытию более 73 тысяч квадратных метров открытых поверхностей технологических сооружений, установке систем очистки вентиляционных выбросов.

"В планах на ближайшие годы реконструкция первого блока Ново-Люберецких очистных сооружений производительностью 800 тысяч кубометров в сутки, введенного в эксплуатацию в 1984 году, с переводом на технологии удаления биогенных элементов", — подчеркнул он.

Кроме того, по информации заместителя мэра, рассматривается вопрос о строительстве второй очереди сооружений ультрафиолетового обеззараживания производительностью 1 миллион кубометров в сутки. «Этот объект станет завершающим этапом в создании системы 100% ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод в Москве», — отметил глава комплекса городского хозяйства.