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Обновленное отделение Почты России в Повенце откроется после ремонта
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Обновленное отделение Почты России в Повенце откроется после ремонта 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
До мая в Карелии будут модернизированы еще несколько отделений.
В поселке Повенец Медвежьегорского района через несколько дней откроют после ремонта отделение почтовой связи. Как рассказали в УФПС РК, в отделении были не только заменены окна, двери, но и установлено новое оборудование, система видеонаблюдения, внедрены современные стандарты обслуживания клиентов.
Запуск работы обновленного отделения связи в Повенце станет первым в череде запланированных на текущий год открытий отремонтированных почтовых отделений в Карелии. До мая в республике будут модернизированы еще 4 отделения Почты России.
Жителей Повенца приглашают на торжественное открытие отделения почтовой связи, которое состоится 6 апреля в 13 часов по адресу: ул. Ленина, 19.
По материалам: ptzgovorit.ru
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