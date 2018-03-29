М. Топилин: Более 88 тыс. инвалидов трудоустроили в 2017 г. при содействии службы занятости

Минтруд России провел мониторинг и оценку качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения по всем субъектам Российской Федерации в 2017 г. Согласно результатам исследования, уровень трудоустройства инвалидов при содействии службы занятости существенно увеличился. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 167 тыс. инвалидов, что на 16,8% больше, чем в 2016 г.», — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты России Максима Топилина

Уточняется, что высокие показатели обращаемости обеспечены за счет перехода органов службы занятости от заявительного принципа, когда инвалиду самому нужно было обратиться за содействием в трудоустройстве, к инициативному порядку работы и реализации превентивных мер (в части персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве, информационно-разъяснительной работы среди инвалидов, выявления и устранения барьеров для трудоустройства каждого конкретного инвалида).

«При помощи служб занятости в 2017 г. было трудоустроено 88,6 тыс. инвалидов. При этом доля инвалидов, нашедших работу, от численности обратившихся, составила в целом по России 53%. Эти данные говорят о существенном росте уровня трудоустройства инвалидов по сравнению с 2016 г., когда этот показатель составлял всего 39%», — подчеркнул глава Минтруда России.

Министр также отметил снижение количества инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости, что, по его словам, свидетельствует о более качественной работе центров занятости населения.

«В качестве безработных в прошлом году были зарегистрированы 111,9 тыс. инвалидов, на 2,3% меньше, чем в 2016 г. Службы занятости стараются оперативно реагировать на обращения инвалидов и подбирать им подходящую работу в максимально короткие сроки до постановки на учет в качестве безработного», — отметил М. Топилин.

Он также добавил, что в прошлом году увеличилась доля инвалидов, трудоустроенных в счет квот, в общей численности трудоустроенных при содействии органов службы занятости инвалидов (8,7%, что на 2 процентных пункта выше аналогичного показателя 2016 г.). Наибольшее значение этого показателя достигнуто в Дальневосточном и Уральском федеральных округах.