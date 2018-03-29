В Омске масштабный ремонт дворов начнётся в июле

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Приём заявок от жителей на ремонт дворов продлиться со 2 по 28 апреля. Подать обращения следует в окружные администрации.

«К заявке необходимо приложить оригиналы протоколов общих собраний собственников, содержащие решение об участии в программе, перечень работ по благоустройству дворовой территории, указание формы и доли (финансового и трудового) участия жителей в работах. Также необходимо решение об определении лица, уполномоченного представлять интересы остальных жильцов; решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству; фотоматериалы, подтверждающие отсутствие элементов благоустройства дворовых территорий или их ненадлежащее состояние, схему благоустройства двора», — рассказал начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик.

Заявку оценят по нескольким критериям. Для дворов-победителей отбора архитекторы разработают дизайн-проекты, в соответствии с которыми будет выполнено благоустройство. Всего на благоустройство будет выделено 168,5 миллионов рублей. Ремонтировать дворы начнут в июле, а закончат к сентябрю.

Отметим, что в этом году омичам предложены два варианта работ — минимальный, включающий ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек, урн, и дополнительный, предполагающий установку детских и спортивных площадок, устройство парковок, озеленение. В первом случае доля софинансирования жильцов составляет от 0 до 15%, во втором — от 5 до 50%.