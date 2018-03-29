Вопрос оказания материальной помощи рассмотрят в Совете депутатов 

Жители городского округа обратились к главе городского округа Щербинка Александру Цыганкову с просьбой оказать материальную помощь.
На основании заявлений пяти щербинцев, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации были проведены выездные комиссионные обследования материально — бытового положения заявителей.
По результатам проведенного обследования была собрана, проанализирована и оформлена информация в виде акта обследования материально-бытового положения для последующей передачи в Совет депутатов городского округа Щербинка.
На ближайшем заседании Совета депутатов городского округа Щербинка 2018 года будет рассмотрен вопрос об оказании материальной помощи указанным жителям городского округа Щербинка: на частичный ремонт в квартире, на предоставление дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным показаниям, на оплату дорогостоящих лекарственных препаратов и приобретение товаров на общую сумму около 98 000 тысяч рублей
Напомним, что единовременная материальная помощь оказывается в заявительном порядке остронуждающимся гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в городском округе Щербинка в городе Москве, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требующей значительных денежных затрат, которую они не могут преодолеть самостоятельно.