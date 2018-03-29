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Украинцы и сторонники Навального готовят провокации вокруг «Ядрово»
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Украинцы и сторонники Навального готовят провокации вокруг «Ядрово» 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Вокруг полигона «Ядрово» у Волоколамска не спадает протестная активность: в тематических чатах ведется обсуждение грядущих акций протеста, координаторами которых выступят представители либеральной оппозиции.
Судя по фрагментам переписки чата «Поддержка Волоколамска» в Telegram, обсуждают готовящиеся акции вовсе не местные активисты, а представители оппозиции из других городов — и даже стран. Главное на повестке дня — создание нужной «картинки» для федеральных СМИ, организация подвоза протестующих из других городов, а также использование покрышек и перекрытие дороги.
После перечисления вариантов, кто из сторонников Навального может «вписаться в движ», участники обсуждения переходят непосредственно к согласованию будущих форматов протестных выступлений, включая силовую составляющую.
Активнее всех «разнести все к чертям» призывает пользователь Jorg — он же является администратором чата. После того, как Jorg опубликовал в чате «инструкцию для желающих поддержать нас», его личность удалось установить: судя по данным, указанным в текстовом файле, автор документа — это некий Георгий Чумаченко.
Георгий «Jorg» Чумаченко — участник сообщества «Ядрово. Задыхаемся!» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно профилю в соцсети, он — киевлянин.
Jorg является активным сторонником Навального и Ильи Яшина:
Примечательно также, что Чумаченко состоит в сообществах «Иностранные добровольцы в АТО», «Азов» — и в ряде националистических групп из России — «Автономные НС Москвы», «Русский сектор — Национальная служба новостей», «Национальный союз России», «Русский объединенный национальный альянс».
Координацию политического протеста в Волоколамске доверили проверенному человеку, поддерживающему Навального, Майдан и украинских право-радикалов.
Ранее «Ридус» писал о том, кто именно организовал и, возможно, оплатил подготовительную часть для провокаций вокруг ситуации с «Ядрово».
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