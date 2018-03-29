В Новосибирском заксобрании изменили список депутатов, представляющих интересы области в хозяйственных обществах 

Так, депутат Евгений Смышляев в связи с избранием на должность зампреда комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению на профессиональной основе был исключен из состава советов директоров АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и АО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования». Сессия согласилась с решением комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике, утвердив представителями интересов области Евгения Гутова (АО «Барабинский лесхоз» и АО «Чановский лесхоз») и Александра Аксененко (АО «Дубровинский лесхоз»). Кроме того, кандидатура председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова была утверждена для избрания в наблюдательный совета АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».
«Работа депутатов в составе органов управления хозяйственных обществ, в советах директоров просто необходима, — подчеркнул спикер регионального парламента Андрей Шимкив, отвечая на вопрос журналистов. — Прежде всего, для контроля за расходами бюджетных денег, ничего больше. Мы, как вы знаете, сейчас работаем над законом о госсобственности. Закон, как вы помните, губернатор в своем отчете поддержал, сказал, что не возражает против этого. Думаю, что в апреле мы выйдем на первое чтение. Это позволит нам контролировать эффективность расходования бюджетных средств при продаже, покупке собственности. Нас не интересует оперативное управление. Просто после нескольких случаев выявления проблем, которые были, и все их помнят, эти действия мы просто усилим».