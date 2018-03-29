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Неблагодарный слоненок напал на вытащивших его из канавы спасателей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Неблагодарный слоненок напал на вытащивших его из канавы спасателей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Индии слоненок напал на спасателей, вытащивших его из ямы. На видео инцидента обратил внимание новостной ресурс UPI.
Видеоролик был снят в индийском городе Хосур 26 марта. Упавшего в траншею двухмесячного детеныша сначала пытался достать взрослый слон, однако у него это не получилось. Местные жители услышали крики животных и обратились за помощью к лесничим.
Те прислали спасательную команду, которая расширила вырытую для прокладки труб канаву и вытащила слоненка наружу при помощи канатов. Чтобы животное не сопротивлялось, ему на глаза накинули кусок ткани.
Как только слоненок оказался на поверхности, он скинул повязку и набросился на спасателей, но те успели разбежаться в стороны. Позже его доставили в приют для диких животных и в ближайшее время планируют выпустить на волю в его стадо.
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