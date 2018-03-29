Единый день диспансеризации пройдет в Орехово‑Зуеве 7 апреля

Жители городского округа Орехово-Зуево 7 апреля смогут пройти диспансеризацию, проверить свое здоровье можно будет в поликлинике №4 на улице Стаханова, сообщается на официальной странице Орехово-Зуевской ЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на очередной Единый день диспансеризации, который пройдет 7 апреля с 8:30 до 13:00 в поликлинике №4 по адресу: Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом №4», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, за один день можно будет пройти положенное по программе медицинское обследование. Если пациенту больше 21 года и его возраст делится на 3: 21, 24, 27, 30, 33 года и так далее, то необходимо посетить поликлинику 7 апреля и пройти диспансеризацию. Обследование проводится бесплатно. С собой необходимо взять полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и паспорт.