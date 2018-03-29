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Росздравнадзор: более 1 млн медизделий были изъяты из обращения в 2017 году
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Росздравнадзор: более 1 млн медизделий были изъяты из обращения в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 1 млн медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, были изъяты из обращения в 2017 году.
Об этом сообщил в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на заседании итоговой коллегии.
"По результатам 2017 года в обращении ограничены более единиц 1 млн медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям", — сказал Мурашко.
По правонарушениям в 2017 году было возбуждено более 150 уголовных дел. "Впервые в РФ введены единые требования по хранению, перевозке и реализации лекарственных препаратов, которые гармонизированы с международными стандартами. Благодаря этому удалось предотвратить 2 тыс. нарушений в сфере обращения лекарственных препаратов", — уточнил глава Росздравнадзора.
Он также добавил, что на данный момент внедрение маркировки идет по плану. «Движение [по маркировке лекарств] идет заданными темпами. В настоящее время идет массовое подключение и обучение персонала аптек и медицинских организаций», — уточнил Мурашко.
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