В Крыму собственники МКД начали борьбу за возврат общедомового имущества 

Лестница для избранных
В самом центре Симферополя, на улице Пушкина, еще при Украине в старом жилом доме на третьем этаже часть владельцев, сдающих свои квартиры в аренду под офисы, для удобства предпринимателей металлической перегородкой закрыли общий коридор. Тем самым перекрыв проход на этаж к нескольким квартирам. С тех пор жильцы, в основном пенсионеры, попадают домой с заднего двора — по деревянной лестнице. А предприниматели и их клиенты пользуются парадным входом с центральной улицы, по мраморной лестнице.
— Куда я только ни обращался, и в администрацию города, и в прокуратуру. Но без результата. Чиновники советуют идти в суд, — говорит житель дома Александр Маньков.
Здание находится в управлении МУПа «Центральный жилсервис», и договор, заключенный с жильцами, предусматривает, что управляющая компания не представляет интересы собственника в суде.
В 2013 году коммунальное предприятие «ЖЭО Центрального района Симферополя» обращалось в суд с исковым заявлением о демонтаже перегородки. Но суд отказал. Хотя все квартиры в доме приватизированы, следовательно, по закону, коридор является общей собственностью жильцов. И пользование общим имуществом не должно нарушать права и интересы собственников.
Александр Маньков был на приеме у первого заместителя главы администрации Симферополя Ирины Бойко, она поручила помощнику главы администрации разобраться в этой ситуации.
Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, жильцам многоквартирного дома принадлежат на праве общей долевой собственности межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы. Отчуждение этих помещений возможно только при стопроцентном согласии всех собственников.
При приватизации в 90-х граждане стали владельцами квартир, а помещения общего пользования одновременно стали общей собственностью. Но городские власти вносили их в реестр муниципального имущества, сдавали в аренду и регистрировали в ЕГРН как свою собственность.
— Более ста жалоб поступило в Союз управдомов Крыма, вопрос захвата помещений стоит остро, — говорит глава Союза управдомов Крыма Дарья Крылова. — Люди не могут эффективно управлять домом, делать капремонт, потому что нет доступа в подвалы.
Только в Симферополе проблема касается более 300 многоквартирных домов. И муниципалитеты продолжают включать общее имущество жильцов в прогнозный план приватизации. Например, это сделано практически во всех высотках в массиве Маршала Жукова. К рукам прибирают не только колясочные, но даже и мусоросборочные. Во многих домах готовят к приватизации лифтовые помещения.
На следующем этапе города и районы продадут их предпринимателям, в этом случае жильцы смогут вернуть подвалы и чердаки только через суд.
Устроят темную
Тем временем несколько сотен представителей бизнеса в Симферополе, арендующих недвижимость в цокольных этажах многоэтажек, постоянно находятся под угрозой обесточивания помещений. Дело в том, что «Крымэнерго» ежегодно грозит отключить их от электричества, поскольку они не имеют договоров аренды. Помещения предприниматели арендуют не у жильцов МКД, а у МУПов. Но последние не заключают с предпринимателями договоры из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Возврат помещений в собственность жителям дома решил бы все эти проблемы. Они смогли бы сами сдавать их в аренду, а деньги направлять на капитальный ремонт. Но город не хочет терять источник дохода.
Аналогичная ситуация и в Евпатории. В одном из домов жители сдали подвал в аренду, выручка идет на ремонт дома. Однако администрация города внесла это помещение в реестр муниципальной собственности и требует оплаты от предпринимателей в казну города.
Верните добровольно
Проблема характерна не только для Крыма, но и для России в целом. Но в отличие от республики на материке ее решают во внесудебном порядке — создают межведомственные рабочие группы и проверяют законность отчуждения имущества.
По словам Дарьи Крыловой, жильцы могут отстаивать свои права двумя способами — внесудебным и судебным. При первом необходимо, чтобы власти создали межведомственную рабочую группу, которая выяснит законность приватизации общего имущества собственников многоэтажки. Это даст основания для главы города издать распоряжение об исключении из ЕГРН записи о праве собственности муниципалитета на общее помещение. Эта процедура быстрая и не требует затрат из бюджета и со стороны граждан.
При втором нужно добиваться справедливости через суд. Но это затратное дело, поэтому такие случаи единичны.
В январе этого года Союз управдомов Крыма обратился в министерство ЖКХ РК и инспекцию по жилищному надзору с просьбой создать такую группу. Общественники предоставили чиновникам списки проблемных домов, представители которых с жалобами обратились в Союз.
— Муниципалитеты, не дожидаясь судебных исков, должны создать комиссию по выявлению помещений общего имущества в составе муниципалитета и добровольно передать это имущество жильцам путем исключения его из муниципальной собственности, — считает Дарья Крылова.
А вот решение вопроса через суд обернется дополнительными затратами для муниципалитетов по компенсации судебных издержек, которые в судебном процессе понесут жители, а это десятки тысяч рублей по каждому объекту.
С января 2018 года в Крыму общественники инициируют создание такой группы. Власти обещают, но пока ничего не сделали.
Комментарий
Татьяна Выдашенко, начальник управления реформирования жилищного хозяйства министерства ЖКХ Крыма:
— МинЖКХ подготовило распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для контроля обеспечения имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов. Она будет контролировать работу межведомственных комиссий, которые создадут во всех муниципалитетах.
Вячеслав Мартынов, начальник юридического управления АНО «ЖКХ Контроль РК»:
— Если на плечи собственников переложили бремя содержания общего имущества, они должны получить благодаря этому и какие-то права и блага. В украинский период это имущество приватизировали различные организации. Теперь речь идет о том, чтобы вернуть все собственникам. Но то, что приватизировали законным путем, то, что в проекте дома значилось как коммерческое (например, под устройство магазина), объекты, на которые у предпринимателей есть правоустанавливающие документы, отбирать не будут.
Как у соседей
В Санкт-Петербурге только за 2017 год восстановлены права собственников МКД на 822 помещения. В планах межведомственной комиссии города, созданной по инициативе и с участием общественных жилищных организаций, в 2018 году вернуть жителям более 2000 помещений. Внесудебный порядок восстановления прав жителей в северной столице применяется с 2012 года.
Примеру Санкт-Петербурга последовала и Москва, к январю 2018 года уже 800 нежилых помещений возвращены в общее имущество МКД из городской собственности распоряжением правительства столицы без судебных разбирательств.