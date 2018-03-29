В Крыму собственники МКД начали борьбу за возврат общедомового имущества

Лестница для избранных

В самом центре Симферополя , на улице Пушкина, еще при Украине в старом жилом доме на третьем этаже часть владельцев, сдающих свои квартиры в аренду под офисы, для удобства предпринимателей металлической перегородкой закрыли общий коридор. Тем самым перекрыв проход на этаж к нескольким квартирам. С тех пор жильцы, в основном пенсионеры, попадают домой с заднего двора — по деревянной лестнице. А предприниматели и их клиенты пользуются парадным входом с центральной улицы, по мраморной лестнице.

— Куда я только ни обращался, и в администрацию города, и в прокуратуру . Но без результата. Чиновники советуют идти в суд, — говорит житель дома Александр Маньков.

Здание находится в управлении МУПа «Центральный жилсервис», и договор, заключенный с жильцами, предусматривает, что управляющая компания не представляет интересы собственника в суде.

В 2013 году коммунальное предприятие «ЖЭО Центрального района Симферополя» обращалось в суд с исковым заявлением о демонтаже перегородки. Но суд отказал. Хотя все квартиры в доме приватизированы, следовательно, по закону, коридор является общей собственностью жильцов. И пользование общим имуществом не должно нарушать права и интересы собственников.

Александр Маньков был на приеме у первого заместителя главы администрации Симферополя Ирины Бойко , она поручила помощнику главы администрации разобраться в этой ситуации.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ , жильцам многоквартирного дома принадлежат на праве общей долевой собственности межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы. Отчуждение этих помещений возможно только при стопроцентном согласии всех собственников.

При приватизации в 90-х граждане стали владельцами квартир, а помещения общего пользования одновременно стали общей собственностью. Но городские власти вносили их в реестр муниципального имущества, сдавали в аренду и регистрировали в ЕГРН как свою собственность.

— Более ста жалоб поступило в Союз управдомов Крыма , вопрос захвата помещений стоит остро, — говорит глава Союза управдомов Крыма Дарья Крылова . — Люди не могут эффективно управлять домом, делать капремонт, потому что нет доступа в подвалы.

Только в Симферополе проблема касается более 300 многоквартирных домов. И муниципалитеты продолжают включать общее имущество жильцов в прогнозный план приватизации. Например, это сделано практически во всех высотках в массиве Маршала Жукова. К рукам прибирают не только колясочные, но даже и мусоросборочные. Во многих домах готовят к приватизации лифтовые помещения.

На следующем этапе города и районы продадут их предпринимателям, в этом случае жильцы смогут вернуть подвалы и чердаки только через суд.

Устроят темную

Тем временем несколько сотен представителей бизнеса в Симферополе, арендующих недвижимость в цокольных этажах многоэтажек, постоянно находятся под угрозой обесточивания помещений. Дело в том, что «Крымэнерго» ежегодно грозит отключить их от электричества, поскольку они не имеют договоров аренды. Помещения предприниматели арендуют не у жильцов МКД, а у МУПов. Но последние не заключают с предпринимателями договоры из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Возврат помещений в собственность жителям дома решил бы все эти проблемы. Они смогли бы сами сдавать их в аренду, а деньги направлять на капитальный ремонт. Но город не хочет терять источник дохода.

Аналогичная ситуация и в Евпатории . В одном из домов жители сдали подвал в аренду, выручка идет на ремонт дома. Однако администрация города внесла это помещение в реестр муниципальной собственности и требует оплаты от предпринимателей в казну города.

Верните добровольно

Проблема характерна не только для Крыма, но и для России в целом. Но в отличие от республики на материке ее решают во внесудебном порядке — создают межведомственные рабочие группы и проверяют законность отчуждения имущества.

По словам Дарьи Крыловой, жильцы могут отстаивать свои права двумя способами — внесудебным и судебным. При первом необходимо, чтобы власти создали межведомственную рабочую группу, которая выяснит законность приватизации общего имущества собственников многоэтажки. Это даст основания для главы города издать распоряжение об исключении из ЕГРН записи о праве собственности муниципалитета на общее помещение. Эта процедура быстрая и не требует затрат из бюджета и со стороны граждан.

При втором нужно добиваться справедливости через суд. Но это затратное дело, поэтому такие случаи единичны.

В январе этого года Союз управдомов Крыма обратился в министерство ЖКХ РК и инспекцию по жилищному надзору с просьбой создать такую группу. Общественники предоставили чиновникам списки проблемных домов, представители которых с жалобами обратились в Союз.

— Муниципалитеты, не дожидаясь судебных исков, должны создать комиссию по выявлению помещений общего имущества в составе муниципалитета и добровольно передать это имущество жильцам путем исключения его из муниципальной собственности, — считает Дарья Крылова.

А вот решение вопроса через суд обернется дополнительными затратами для муниципалитетов по компенсации судебных издержек, которые в судебном процессе понесут жители, а это десятки тысяч рублей по каждому объекту.

С января 2018 года в Крыму общественники инициируют создание такой группы. Власти обещают, но пока ничего не сделали.

Комментарий

Татьяна Выдашенко, начальник управления реформирования жилищного хозяйства министерства ЖКХ Крыма:

МинЖКХ подготовило распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для контроля обеспечения имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов. Она будет контролировать работу межведомственных комиссий, которые создадут во всех муниципалитетах.

Вячеслав Мартынов , начальник юридического управления АНО «ЖКХ Контроль РК»:

— Если на плечи собственников переложили бремя содержания общего имущества, они должны получить благодаря этому и какие-то права и блага. В украинский период это имущество приватизировали различные организации. Теперь речь идет о том, чтобы вернуть все собственникам. Но то, что приватизировали законным путем, то, что в проекте дома значилось как коммерческое (например, под устройство магазина), объекты, на которые у предпринимателей есть правоустанавливающие документы, отбирать не будут.

Как у соседей

Санкт-Петербурге только за 2017 год восстановлены права собственников МКД на 822 помещения. В планах межведомственной комиссии города, созданной по инициативе и с участием общественных жилищных организаций, в 2018 году вернуть жителям более 2000 помещений. Внесудебный порядок восстановления прав жителей в северной столице применяется с 2012 года.