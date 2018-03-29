Суд повторно отказал в аресте квартиры экс-директора «Уральских пельменей»

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Арбитражный суд Свердловской области повторно отказался наложить арест на две московские квартиры бывшего директора екатеринбургского ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“ Сергея Нетиевского, а также на его 100%-ную долю в студии First Hand Media, следует из опубликованного определения суда.

Принять эти обеспечительные меры просили участники шоу „Уральские пельмени“, ранее подавшие к Нетиевскому иск, в котором просят признать недействительным договор между ТО „Уральские пельмени“ и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также требуют обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения.

Истцы уже просили принять обеспечительные меры в январе, повторное ходатайство было подано на заседании 26 марта. В обоих случаях суд не нашел оснований для ареста имущества Нетиевского, посчитав, что истцы не привели доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик совершает какие-либо действия, создающие реальную угрозу невозможности в будущем исполнить судебный акт.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с „Уральскими пельменями“. В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов.

Арбитраж Москвы в октябре полностью отклонил иск First Hand Media Нетиевского к восьми участникам популярного телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей. Истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО „Идея Фикс Медиа“ (50% принадлежит студии Нетиевского) выдало займы 14 заемщикам. Истец заявил в суде, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу судились по поводу товарного знака „Уральские пельмени“.