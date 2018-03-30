Бывшего директора «Уральских пельменей» подозревают в злоупотреблении полномочиями

Бывшего директора творческого объединения «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского подозревают в злоупотреблении полномочиями при руководстве коллективом с причинением ущерба в размере 173 млн рублей. Об этом сообщил адвокат организации Евгений Корчаго. «Эта статья предусматривает ответственность за злоупотребление должностным лицом организации — генеральным директором — полномочиями вопреки интересам организации с причинением существенного ущерба. В данном случае сумма — в районе 173 млн рублей», — цитирует адвоката ТАСС

По его словам, Нетиевский во время работы гендиректором продавал права на контент через подконтрольные ему юридические лица.

«А вся остальная команда получала лишь гонорары и не получала денег, которые они должны бы ли бы получать по закону, если бы контракты были заключены напрямую с творческим объединением», — подчеркнул Корчаго.