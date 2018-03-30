Ещё
Где пройдут фермерские ярмарки 31 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где пройдут фермерские ярмарки 31 марта 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: ИА "Тема Казань"
В субботу, 31 марта, в Казани пройдут традиционные еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. Фермерские продукты будут продавать на 10 площадках:
— Авиастроительный район — территория магазина «Бахетле» по ул. Ленинградская, 27;
— Вахитовский район — площадка за Чеховским рынком и площадка перед сквером Тинчурина;
— Кировский район — территория перед торговым центром «Ягодная Слобода» и перед ДК «Железнодорожников» по адресу ул. Ильича, 1;
— Московский район — площадка у Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Усманова;
— Ново-Савиновский район — площадка на парковке ТЦ «Бахетле» по пр. Ямашева, 71а;
— Приволжский район — площадка перед КЦ «Чулпан» по пр. Победы, 48а;
— Советский район — агропромышленный парк «Казань» и в Дербышках по ул. Липатова,7.
Читайте также:
На фанфесте в Казани будут раздавать очки виртуальной реальности
Казанский Портал: последние новости
В Казани закрыли кальянную Cyber & Lounge на Лево-Булачной Переправу Аракчино – Верхний Услон закроют в течение недели В Казани в сугробе нашли лимузин. Все в порядке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»147
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»117
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию562
Обнаженка глазами робота34
Шнурова обвинили в домогательствах51
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
05:44
В России может появиться новый праздник
Общество Политика
04:37
Варум отказалась исполнять «Зимнюю вишню»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение