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ВТБ расширяет возможности B2B-платформы Бизнес-Коннект для малого бизнеса
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ВТБ расширяет возможности B2B-платформы Бизнес-Коннект для малого бизнеса 

АиФ Владимир 43 минуты назад
ВТБ внедряет новый модуль «Менеджер продаж» на действующей платформе Бизнес-Коннект. Данный модуль интегрируется с 1С и другими ERP — системами (системами управления ресурсами предприятий) и дает возможность полностью автоматизировать процесс оформления корпоративных заказов, включая гибкое управление ценами по сегментам, предоставление скидок и обмен документами онлайн напрямую из 1С.
ВТБ первым из российских банков предоставил клиентам такую механику электронной коммерции, которая позволит не только находить новых клиентов по всему миру, но и оптимизирует работу с существующими клиентами: сократит время на обработку заказов, снизит количество ошибок, т.к. практически исключает человеческий фактор благодаря полной автоматизации всех процессов.
«Мы продолжаем инвестировать в новые технологии и даем предпринимателям полезные инструменты для выстраивания процессов, освобождая их ресурсы на развитие бизнеса. Очень скоро мы предоставим возможность полностью оцифровать документооборот, сопровождающий каждый заказ на платформе, что сильно сократит временные и финансовые затраты на доставку документов и работу бухгалтерии», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.
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