В Челябинске ищут няню для двух верблюдов

Челябинске ищут «няню» для ухода за верблюдами. Работник нужен в один из цирковых коллективов, который на несколько месяцев задержался в Челябинске. В артистическом составе из мира животных сейчас выступают шесть верблюдов, а для двух из них как раз пытаются найти «смотрителя». Если таковые найдутся и «прикипят сердцем» к кораблям пустыни, то смогут стать частью труппы и гастролировать с цирком по всей России

К кандидатам есть и определенные требования: необходим высокий рост (чтобы не возникало проблем с уходом за рослыми парнокопытными), крепкое телосложение, возраст до 30 лет и «несемейность». При этом рассматривают на данную вакансию исключительно юношей.

— Девушкам мы действительно говорим «нет», из них, увы, неполноценные работники получатся: смогут выполнять работу процентов на 60. Нам уже поступило несколько заявок, но мы смотрим на семейное положение: все-таки уехать придется надолго и человек должен быть к этому готов. Плюс нужна быстрая реакция и сноровка, поэтому возраст тоже имеет значение, — рассказала представитель труппы Елена.

А вот опыт работы значения не имеет: в первое время новичка к животным не подпустят, он будет наблюдать за коллегами и мотать на ус правила обращения с подопечными.

В обязанности верблюжьего «няня» будет входить кормление животных, ежедневное часовое вычесывание, чистка шерсти, уборка вольеров и подготовка подопечных к выступлениям. Если надо нарядить — нарядить, если надо помыть —помыть. К делу необходимо подходить с внимательностью: например, освоить правила подхода и отхода к горбатым артистам, а перебирая сено, выуживать из него веревочки и другие инородные элементы, чтобы не травмировать животное.

Узнать заработную плату другие подробности, а также предложить свою кандидатуру можно по телефону 8 909 984 84 50.