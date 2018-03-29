Губернатор и делегация Ростовской области посетят Францию 

В октябре текущего года делегация Ростовской области, в том числе губернатор Василий Голубев, представят во Франции на международной выставке продукции пищевой промышленности «СИАЛ Париж-2018» достижения донского региона. Помимо этого, будет вестись сотрудничество с республикой по ряду направлений. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между городами Азов и Курбевуа.
Ряд договоренностей был достигнут в ходе визита во Францию рабочей делегации Ростовской области во главе с первым заместителем губернатора Виктором Гончаровым. В ходе поездки были установлены деловые контакты, а также представлен инвестпотенциал региона.
«Мы также постарались показать все сферы развития нашего региона и французской стороной были высказаны предложения по сотрудничеству в сфере экологии, развития агропродовольственной отрасли, промышленности, энергетики, логистики, а также планы по взаимодействию в области образования и культуры. Сейчас будет проведена масштабная подготовительная работа по расширению и укреплению сотрудничества, итоги которой будут представлены в октябре. Хочу подчеркнуть, что сегодня для нас очень важно развивать взаимодействие на межрегиональном и межмуниципальном уровне, укреплять бизнес-связи и научное сотрудничество», — отметил Виктор Гончаров.
На данный момент внешнеторговый оборот донского региона составляет 9,7 млрд руб в год. В прошлом году на 11,3%, до 54 млн долларов США, увеличился экспорт товаров из Ростовской области во Францию.
« Ростовская область заинтересована в более активном развитии сотрудничества с Французской Республикой», — заключил Виктор Гончаров.