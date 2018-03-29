Губернатор и делегация Ростовской области посетят Францию

Ряд договоренностей был достигнут в ходе визита во Францию рабочей делегации Ростовской области во главе с первым заместителем губернатора Виктором Гончаровым . В ходе поездки были установлены деловые контакты, а также представлен инвестпотенциал региона.

«Мы также постарались показать все сферы развития нашего региона и французской стороной были высказаны предложения по сотрудничеству в сфере экологии, развития агропродовольственной отрасли, промышленности, энергетики, логистики, а также планы по взаимодействию в области образования и культуры. Сейчас будет проведена масштабная подготовительная работа по расширению и укреплению сотрудничества, итоги которой будут представлены в октябре. Хочу подчеркнуть, что сегодня для нас очень важно развивать взаимодействие на межрегиональном и межмуниципальном уровне, укреплять бизнес-связи и научное сотрудничество», — отметил Виктор Гончаров.

На данный момент внешнеторговый оборот донского региона составляет 9,7 млрд руб в год. В прошлом году на 11,3%, до 54 млн долларов США, увеличился экспорт товаров из Ростовской области во Францию.

« Ростовская область заинтересована в более активном развитии сотрудничества с Французской Республикой», — заключил Виктор Гончаров.