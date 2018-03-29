Был когда-то Хозяином Тайги, но весь вышел

Киселевск, Ездил я в ту пору такие города, как Прокопьевск Юрга и куда-то еще. В те годы Кемерово представлял из себя город, находившийся в стадии полураспада, как и все города 90-х.

А другие города, стоящие на шахтах, даже в 90-е казались местом безнадеги, грязи, невыплаченных полугодиями зарплат. Тогда же блистала звезда коммуниста и крепкого хозяйственника Амангелды Тулеева, которого просили звать Аман Гумирович.

Из коммунистов , чьи идеалы он отстаивал на баррикадах забастовок, он позже переметнулся к партии власти. Сдал своих беззастенчиво, лукаво, даже объяснять не стал, почему. Из молодого и активного за последние 20 лет превратился в местного политического аксакала.

Сам я в Кемерово, повторю, не был с 1996, но город, конечно изменился.

Шахты работают, а шахтеры больше не бастуют. И вот мы все увидели товарища Тулеева после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Годы, злоупотребления и судьба превратили Хозяина Кузбасса в жалкого, но старающегося показать партийную выправку старого лиса.

Может он и не виноват прямо в трагедии с детьми, даже скорее всего. И вполне допускаю, что его и могли уважать в регионе, если на выборах побеждал всех одной левой. Но за многое в жизни надо платить. И вовремя уходить, если чувствуешь, что силы не те.

Это как в политике, спорте, фанатизме надо уйти тогда, когда уже начинают посмеиваться младшая голодная поросль.

Если хватка сильна и кулак железный — вали, бей по зубам. А нет — уходи, отдыхай. Пей коньячок по вечерам у камина, чтобы вокруг бегали детишки, точнее внучки. Кайф какой — денег много, ушел вовремя, коньяк не «Кенигсбергский». а какой надо коньяк.

Вон Лужков, Шаймиев, Рахимов — живут же. Живут. Вовремя их ушли, они обижались, но теперь может понимают, что в этом есть что-то.

Хотя тяжесть грехов еще может дать свое. Что Лужков, что Шаймиев, что Рахимов, что, в конце концов, Тулеев, ввели моду на все эти торговые центры, пластиково-бетонные, без окон, без дверей.

Фабрики и заводы они первые разнесли и впихнули туда торговые центры. Понаставили чудищ на всех центральных улицах.

Они общий стандарт строительства этих ТЦ ввели. Не школы и больницы строили, а торговые центры и рынки.

Трое вовремя отскочили. А четвертый долгожитель, тоже как и они, из парткомэлиты, решил на горбу у судьбы отсидеться. Сидит сейчас в кабинете: виноват-не-виноват, а полстраны его и за дело, и не за не дело кроет и люто ненавидит.

Стал на старости лет всенародным пугалом, уходит из истории не как Хозяин Тайги, а прицепом к страшной трагедии в «Зимней вишне».