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Василий Гончар может ещё на пять лет возглавить Контрольно-счётную палату Пскова
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Василий Гончар может ещё на пять лет возглавить Контрольно-счётную палату Пскова 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
29 марта правовой комитет Псковской городской думы рассмотрит возможность продления полномочий Василия Гончара в качестве главы Контрольно-счетной палаты Пскова ещё на пять лет. Василий Гончар был назначен на должность председателя Контрольно-счётной палаты города Пскова решением Псковской городской думы 5 апреля 2013 года. В функции контрольно-счётного органа муниципалитета входят контроль за исполнением бюджета муниципального образования, в том числе анализ фактического исполнения доходных и расходных статей бюджета муниципального образования по объемам, структуре и целевому назначению, экспертиза проектов бюджета и проектов изменений в бюджет, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципалитета и др. Василий Гончар. Фото: Артём Аванесов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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