Более 2 тысяч машиномест создано в крытых парковках в составе ЖК в Подмосковье с начала 2018 года

Свыше 2200 машиномест создано в построенных крытых парковках в составе жилых комплексов с сначала 2018 года, сообщила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Подмосковья

С начала текущего года в Московской области введено в эксплуатацию более 70 тысяч квадратных метров парковок и автостоянок для хранения индивидуального автомобильного транспорта, входящих в состав жилых многоквартирных домов. В общей сложности данные объекты транспортной инфраструктуры рассчитаны на 2240 парковочных мест, сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области

Домодедово, Жуковский, Мытищи, Реутов, Он пояснил, что речь идет о подземных, закрытых парковках и отдельно стоящих гаражах и автостоянках, пристроенных к жилым домам. Возведенные объекты располагаются в девяти муниципальных образованиях Подмосковья: в городских округах Балашиха Химки , в Красногорском, Ленинском и Одинцовском районах.

Напомним, что в целях комплексного развития территорий Правительством Московской области были приняты новые региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП), которыми был в том числе увеличен норматив обеспечения парковочными местами до 420 машиномест на 1000 жителей.

Сегодня градостроительная политика Московской области идет по пути комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ), которое предполагает сбалансированное строительство жилых и социальных объектов, таких как образовательные учреждения, медицинские, спортивные и другие. КУРТ также предусматривает обязательное обеспечение новых жилых застроек автостоянками, паркингами, гаражами, для организации хранения автотранспорта, принадлежащего населению, и снижения избыточной парковочной нагрузки на существующую

улично-дорожную

сеть подмосковных городов.