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Освещение на участке улицы Сущевский Вал восстановлено коммунальщиками
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Освещение на участке улицы Сущевский Вал восстановлено коммунальщиками 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы восстановили освещение на участке улицы Сущевский Вал вблизи здания центра «Планета КВН». Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы», — говорится в сообщении.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (то)
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