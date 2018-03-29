Жители Старого Крюково совершили путешествия в Рим и Покровский монастырь

Отделение социальной реабилитации инвалидов филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» провели для своих посетителей познавательные мероприятия.

Как сообщили в соцучреждении, в дни Великого поста у клиентов отделения возникла необходимость посещения Покровского монастыря и св. бл. Матроны Московской. Великий пост — время особого внимания к душе, время осмысления своей жизни, поэтому люди тянутся к святым местам подумать в тишине монастырских стен и поклониться святыням.