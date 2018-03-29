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Жители Старого Крюково совершили путешествия в Рим и Покровский монастырь
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Жители Старого Крюково совершили путешествия в Рим и Покровский монастырь 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Отделение социальной реабилитации инвалидов филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» провели для своих посетителей познавательные мероприятия.
Как сообщили в соцучреждении, в дни Великого поста у клиентов отделения возникла необходимость посещения Покровского монастыря и св. бл. Матроны Московской. Великий пост — время особого внимания к душе, время осмысления своей жизни, поэтому люди тянутся к святым местам подумать в тишине монастырских стен и поклониться святыням.
А 27 марта в тематическом Клубе путешественников состоялась виртуальная «Прогулка по Риму». Участники узнали о том, что в центральной части Апеннинского полуострова на живописных берегах реки Тибр расположился один из красивейших городов мира, знаменитый «Вечный город» и жемчужина некогда легендарной Римской империи. История этого древнего города насчитывает более 2700 тыс. лет и это один из старейших непрерывно населенных городов Европы. И хотя историки по сей день спорят о точной дате основания Рима, официальная версия гласит, что город был основан 21 апреля 753 года до н. Сегодня этот прекрасный город с богатейшей историей и обилием исторических памятников различных эпох является столицей Италии, а также крупный культурный, экономический и политический центр Европы.
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