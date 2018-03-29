Жители запада Москвы пообщались с руководством округа

Разговор шел о комплексном развитии запада Москвы , в частности о введении в эксплуатацию новых станций метро на линии от «Раменок» до «Рассказовки», обкатка которых будет проходить этим летом. А также о продлении подземки до аэропорта Внуково . Такое решение принято городом окончательно и будет реализовано в 2021 году.

Жителей района Дорогомилово интересовала судьба пивоваренного Бадаевского завода на набережной Тараса Шевченко , территорию которого планируется комплексно реконструировать. Авторы проекта собираются полностью изменить городской ландшафт в данном месте, создав современный комплекс с квартирами, офисами, апартаментами, магазинами, ресторанами, спортивными и детскими центрами, парком и обновленной набережной. Людей волновали сохранность здания завода, являющегося памятником культурного наследия и общий архитектурный облик будущих строений, которые необходимо аккуратно и грамотно вписать в уже сложившийся ансамбль района.

Первый заместитель префекта округа Виктор Клименко успокоил участников встречи, отметив, что памятник промышленной архитектуры ХI Х века будет сохранен, а все пожелания жителей услышат в Москомархитектуре, их передадут проектировщикам. Жителей Дорогомилово также волновала безопасность жилых домов, имеющих по два выхода, один из которых (технический) всегда закрыт. Виктор Клименко пообещал провести рейды по жилому фонду округа, в ходе которых специалисты проверят состояние всех эвакуационных выходов в жилых зданиях и обеспечат безопасность граждан.

Александр Иванович Новиков из Раменок интересовался, будет ли осуществлено благоустройство двора на Столетова, 17. А также спросил о том, когда завершится обновление территории на Воробьевых горах: здесь строится канатная дорога и новый трамплин. По словам Виктора Клименко, реконструкция Воробьевых гор будет окончена уже скоро— к чемпионату мира по футболу, а благоустройством двора на Столетова, 17 займется ГБУ «Жилищник района Раменки» после передачи земли на баланс этой организации. Участников встречи и, прежде всего, жителей Дорогомилова, беспокоила транспортная ситуация в округе — строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта. Люди переживали по поводу того, что разворотные туннели с данных трасс пройдут под их окнами, рядом с жилыми домами и детскими образовательными учреждениями. В результате строительства могут погибнуть зеленые насаждения и навсегда исчезнуть зеленые зоны отдыха, расширение существующих дорог, в частности улицы Поклонной приведет, по мнению жителей, к транспортному коллапсу, район задохнется от машин, которым уже сейчас не хватает места. Многие собравшиеся выступали за сохранение газонов, сегодня использующихся как парковочное пространство. Первый заместитель префекта округа Виктор Клименко успокоил жителей, сообщив о том, что расширения Поклонной улицы не планируется, как и съездов к детским образовательным учреждениям и домам, все замечания и необходимые коррективы учтены и внесены в первоначальный проект. Сам проект в его окончательном варианте будет представлен на суд жителей в ходе общественных слушаний. И потому волноваться не стоит. Что касается стихийной парковки на газонах, то ее ограничат знаки и соответствующие заграждения, установкой которых займутся муниципальные депутаты и транспортная комиссия. А вообще город растет, развивается и потому не строить он не может. Новые магистрали призваны не создавать транспортные затруднения, а разрешать их, освобождая столицу от пробок.

Кроме вышеперечисленных тем удалось обсудить ряд важных вопросов, касающихся капитального ремонта жилого фонда округа, летнего благоустройства, несанкционированной торговли, работы нелегальных гостиниц, а также сроков завершения первой программы переселения и старта новой программы реновации.