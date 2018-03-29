Салехардскому предпринимателю запретили вертеть шаурму 90 дней

У проверяющих возникли вопросы к цеху, где готовили фастфуд, и к качеству продукции. Суд поддержал претензии — деятельность кухни и тонера приостановили на 90 суток.

Неприятности у коммерсанта начались после визита сотрудников Управления Роспотребнадзора по ЯНАО . Причем это вторая за год ревизия.

Ранее контролеры побывали здесь в рамках масштабной проверки, которая проходила в 2017 году по распоряжению правительства РФ . Надзорные органы во всех регионах смотрели, как реализуется мясо и мясная продукция. Тогда, как рассказала Виктория Ткачёва, начальник отдела санитарного надзора и надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, деятельность точки общепита приостановили на 30 дней.

— Предприниматель устранил нарушения и ходатайствовал о досрочном прекращении приостановления деятельности. Мы проверили, и он возобновил работу, — отметила собеседница.

Нынче проверяющие вновь наведались проштрафившемуся бизнесмену. И вновь обнаружили грубейшие нарушения санитарного законодательства. В частности, не было вентиляции, температура воздуха ниже, чем должна быть, слабая освещенность. Кроме того, отсутствовали документы на сырье.

Также лабораторное исследование показало, что в одном из видов продукции, а именно в шаурме, не все благополучно с бактериями группы кишечной палочки. Патогенных микроорганизмов не найдено. Но любители быстрого перекуса со слабыми желудками могли бы ощутить последствия…

Суд постановил приостановить деятельность кухни и ларька, где продавался фастфуд, на 90 суток. У предпринимателя есть время либо обжаловать решение, либо устранить все недостатки.

Фастфудоделам в Салехарде не очень везет. В конце 2016 года, как писал «КС», контролеры закрыли «вкусный» фургон на автостоянке рядом с одной из центральных улиц. Владелец не получал разрешения на установку «автокафе», вдобавок, условия внутри совершенно не подходили для готовки.

Бум на подобные фургоны, по словам Виктории Ткачёвой, в регионе начался буквально несколько лет назад. По итогам внеплановых проверок и решениям судов большая часть из них в 2017 году приостанавливала свою деятельность. Кто-то исправился, а кто-то ушел с рынка, не выдержав главного требования — привязки к стационарному общепиту, где готовятся полуфабрикаты, а в самом ларьке только разогреваются или доводятся до кондиции. Но появляются все новые желающие занять эту нишу…

Главная проблема в том, что контролирующие органы могут и не знать о том, что предприниматель крутит шаурму или печет пирожки в неположенном месте. По действующим нормам бизнесмен только уведомляет надзорный орган о начале деятельности, «расписываясь» в том, что его объект соответствует всем требования. На деле получается иное, но проверить планово коммерсанта допускается только спустя три года. Остаются только внеплановые «ревизии» по жалобам потребителей или массовые мероприятия по соответствующим приказам.

Собеседница «КС», комментируя салехардский случай, еще раз напомнила о том, что потребителям стоит внимательнее относиться к покупке фастфуда и выбирать точки общепита, в которых созданы условия для соблюдения личной гигиены. О многом может рассказать и внешний вид продавца в фургоне…

Известие о закрытии лавки с шаурмой быстро разлетелось по соцсетям. Однако мнения на этот счет разделились. Одни считают, что бизнесмену, допускающему нарушения, так и надо, другие искренне сожалеют, что фургон закрыт и перекус не получится…